Аэропорт Барнаула перенаправил в Абакан самолеты из Москвы из-за тумана

28 марта 2026, 14:00, ИА Амител

Барнаульский аэропорт / Фото: amic.ru

Самолеты из Москвы не смогли приземлиться в Барнауле из-за тумана. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром. Самолет перенаправили в Абакан. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Барнаула, задерживается прибытие одного рейса из Москвы.

Кроме того, в расписании значатся два рейса из Абакана — вероятно, это те, которые перенаправили из-за невозможности приземлиться в столице Алтайского края.