Аэропорт Барнаула перенаправил в Абакан самолеты из Москвы из-за тумана
В расписании также значатся два рейса из Абакана — вероятно, те, что перенаправили из-за непогоды
28 марта 2026, 14:00, ИА Амител
Барнаульский аэропорт / Фото: amic.ru
Самолеты из Москвы не смогли приземлиться в Барнауле из-за тумана. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром. Самолет перенаправили в Абакан. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Барнаула, задерживается прибытие одного рейса из Москвы.
Кроме того, в расписании значатся два рейса из Абакана — вероятно, это те, которые перенаправили из-за невозможности приземлиться в столице Алтайского края.
16:45:20 28-03-2026
до Абакана 1000+ км, как людям добираться в Барнаул? я попадала в такие ситуации, когда аэропорт не принимал, но нас всегда доставляли в Н-ск. очень неудобно, конечно, ещё и с багажом, но пережить можно. но Абакан ваще далеко...
10:53:25 29-03-2026
Элен без ребят (16:45:20 28-03-2026) до Абакана 1000+ км, как людям добираться в Барнаул? я попа... По прямой 500 км. Видать Новосибирск, Кемерово и Новокузнецк тоже закрыты были. Людей по любому в Барнаул авиакомпания м привезла никто их в Абакане не бросил.
11:05:31 29-03-2026
Элен без ребят (16:45:20 28-03-2026) до Абакана 1000+ км, как людям добираться в Барнаул? я попа... И тебя в Новосибе бросили? Да еще и багаж выдали? Ой брехло!
18:20:57 28-03-2026
Нашли ближний путь
19:20:51 28-03-2026
Может, Н-ск тоже не принимал.
23:44:28 28-03-2026
ПОЧЕМУ?! нет оборудования или не умеют садиться в туман?? а как в Пекине, в молоко самолеты посадка-взлет - и норм, по 100 рейсов в 30 минут, если не больше. Вы когда научитесь работать-то?!