Дорогу под Алейском перекрыли из-за подтопления моста

Движение по трассе Алейск — Безголосово ограничено с 12:00 28 марта

28 марта 2026, 14:30, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Движение по автодороге под Алейском перекрыли из-за подтопления низководного моста через реку Алей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

Речь идет об автодороге Алейск — Безголосово — а/д К-13. Проезд временно ограничен для всех видов транспорта с 12:00 субботы, 28 марта.

Альтернативного проезда по участку сейчас нет.

Ранее сообщалось, что в Барнауле возможно "подтопление до опасных отметок" из-за резкого подъема уровня воды.