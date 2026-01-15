Опытный турист указал наиболее вероятное место исчезновения семьи Усольцевых

Депутат и походник Алексей Кулеш, побывавший в районе поисков, считает, что семья потерялась у скалы Буратинка

15 января 2026, 22:27, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

Депутат Заксобрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш, лично побывавший в районе исчезновения семьи Усольцевых, высказал мнение о наиболее вероятном месте трагедии. В интервью aif.ru он исключил маршрут к скале Мальвинка, так как тропа туда простая, прямая и промаркированная, а скала не имеет выхода на плато, что делает потерю ориентации почти невозможной.

По версии Кулеша, семья пропала в районе скалы Буратинка, где их, согласно свидетельским показаниям, видели в последний раз.

«Там маршрут гораздо сложнее, с большими перепадами высот и выходом на открытое скальное плато. И там действительно можно и заблудиться, и получить травму», – пояснил депутат.

Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года во время однодневного похода в Кутурчинском Белогорье. Активные поиски с участием более тысячи волонтеров не дали результатов. Следствие рассматривает в качестве основной версию о несчастном случае, также прорабатывались криминальные версии и гипотеза о преднамеренном исчезновении.