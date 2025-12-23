В Сибири трактор завалил снегом дом пенсионеров и перегородил проезд

В администрации заявили, что жильцы "оказали сопротивление" уборке

23 декабря 2025, 12:35, ИА Амител

Трактор завалил снегом дом / Фото: Om1 Новосибирск

В городе Черепаново Новосибирской области 19 декабря коммунальная техника, убирая двор, создала критическую ситуацию для жителей частного дома. Трактор, расчищая территорию у соседнего здания, сгреб огромный сугроб к дому № 54 по улице Кирова, полностью перегородив проезд и подходы к жилью, сообщает "Om1 Новосибирск".

По словам местной жительницы Ларисы М., в доме проживают пенсионеры и женщина-инвалид, которая теперь "плачет каждый день". Сугроб заблокировал проезжую часть, сделав невозможным подъезд скорой или пожарной машины в случае экстренной ситуации.

«Мы не можем пройти свободно к своему дому», – пояснила она.

Несмотря на обращение жителей с видеофиксацией произошедшего в городскую администрацию, ситуация не разрешилась. По словам заявительницы, чиновники ответили, что трактор не смог завершить работу из-за "сопротивления" жильцов. Лариса это опровергает, утверждая, что она лишь сделала замечание водителю о неправильной уборке снега.

На момент публикации новости снежная гора, по словам собеседницы, так и не была убрана.

«Все стоит как и было, огромная гора. Зима только началась, и вообще непонятно, почему завалили проезжую часть», – заявила Лариса.

Жильцы остаются в заблокированном доме без гарантии оперативного прибытия экстренных служб.