НОВОСТИПроисшествия

В Сибири трактор завалил снегом дом пенсионеров и перегородил проезд

В администрации заявили, что жильцы "оказали сопротивление" уборке

23 декабря 2025, 12:35, ИА Амител

Трактор завалил снегом дом / Фото: Om1 Новосибирск
Трактор завалил снегом дом / Фото: Om1 Новосибирск

В городе Черепаново Новосибирской области 19 декабря коммунальная техника, убирая двор, создала критическую ситуацию для жителей частного дома. Трактор, расчищая территорию у соседнего здания, сгреб огромный сугроб к дому № 54 по улице Кирова, полностью перегородив проезд и подходы к жилью, сообщает "Om1 Новосибирск".

По словам местной жительницы Ларисы М., в доме проживают пенсионеры и женщина-инвалид, которая теперь "плачет каждый день". Сугроб заблокировал проезжую часть, сделав невозможным подъезд скорой или пожарной машины в случае экстренной ситуации.

«Мы не можем пройти свободно к своему дому», – пояснила она.

Несмотря на обращение жителей с видеофиксацией произошедшего в городскую администрацию, ситуация не разрешилась. По словам заявительницы, чиновники ответили, что трактор не смог завершить работу из-за "сопротивления" жильцов. Лариса это опровергает, утверждая, что она лишь сделала замечание водителю о неправильной уборке снега.

На момент публикации новости снежная гора, по словам собеседницы, так и не была убрана.

«Все стоит как и было, огромная гора. Зима только началась, и вообще непонятно, почему завалили проезжую часть», – заявила Лариса.

Жильцы остаются в заблокированном доме без гарантии оперативного прибытия экстренных служб.

Новосибирская область Происшествия Сибирь

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:58:23 23-12-2025

на лишь сделала замечание водителю - вот теперь лопату ей в зубы и убирать снег

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:33:26 23-12-2025

Власти работать не хотят нормально и не работали. А народ злой, хуже узбеков и армян, вот у кого пример берите. Они горой друг за друга, даже в чужой стране. Выписать большой штраф администрации, сразу зашевелятся.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:49:11 23-12-2025

На что смотрит прокуратура?

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров