В Тюменцевском районе скорая помощь столкнулась с трактором, пострадал фельдшер

Авария произошла в районе села Мезенцево

18 декабря 2025, 14:05, ИА Амител

ДТП в Тюменцевском районе / Фото: МЧС Алтайского края

В Тюменцевском районе Алтайского края произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи. По данным ГУ МЧС по региону, авария случилась в районе села Мезенцево.

В результате столкновения машины скорой помощи с трактором пострадала фельдшер. Из-за деформации кузова ее нога оказалась зажата. Для освобождения женщины потребовалось вмешательство пожарно-спасательных расчетов.

На место происшествия выезжали сотрудники 63-й пожарно-спасательной части 8-го отряда. Они провели работы по деблокировке пострадавшей.