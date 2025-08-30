Оркестры, дегустации, раскрашенная фура. Что интересного мы увидели в День города Барнаула

Праздник в честь юбилея краевой столицы подошел к концу

30 августа 2025, 22:40, ИА Амител

Фото: amic.ru

Праздничные мероприятия в честь 295-летия Барнаула подходят к концу: последние площадки закрылись в 22:00. Весь день корреспонденты amic.ru гуляли по городу и наблюдали, что интересного происходит в разных его частях.

Так, в парке "Центральный" прошел фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". Одному из наших корреспондентов там особенно понравилось. Он отметил, что все было "очень душевно".

На Мало-Тобольской можно было купить одежду с символикой праздника, поесть шашлык, насладиться хорошей погодой и поучаствовать в конкурсах. А еще здесь прошел фестиваль уличной культуры, на котором художники раскрашивали большую фуру.

Утром на площади Сахарова заряжали энергией участники спортивного фестиваля, а днем здесь торжественным маршем прошли духовые оркестры. В сквере на пересечении Социалистического и Молодежной барнаульцы дегустировали виноград.

