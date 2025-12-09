От Лабубу до "Любэ". Российский стриптизер рассказал о самых необычных новогодних заказах

Однажды ему даже пришлось выступать на празднике сотрудницы полиции

Российский стриптизер рассказал о самых неожиданных заказах, которые ему поступали в предновогодние месяцы. По словам артиста, чаще всего его приглашают на дни рождения и девичники. Самые востребованные образы – полицейский, ковбой, строитель, а также вариации "полицейский Лабубу" и "доктор Лабубу". Однажды ему даже пришлось выступать на празднике сотрудницы полиции – в форме американского офицера, пишет "Осторожно Media".

Одним из самых нестандартных вызовов стал заказ от двух вебкам-моделей.

«Одна прилетела из Дубая, решили отметить и посмотреть, что происходит в этой сфере. Одна девушка так напилась, что все оказалось в спирте, осколках и крови – пришлось относить ее в ванную», – отметил мужчина.

Нередко его приглашают для розыгрышей: он изображал курьера, официанта, врача скорой и даже бармена, который начинает раздеваться прямо во время фиктивного "собеседования". Бывали и запоминающиеся музыкальные запросы – на одном празднике он исполнял номер под "От чего так в России березы шумят", потому что невеста обожает группу "Любэ".

Некоторые заказы превращаются в настоящий перформанс. На одной вечеринке именинница-дизайнер разрисовала его тело боди-артом, который позже пытались смыть всем коллективом. В другой раз подруги хотели, чтобы артист пришел в баскетбольной форме и с изображением влюбленного лица именинницы, но передумали в последний момент.

По словам танцора, чаще всего его вызывают женщины 25–30 лет, хотя случаются и корпоративы, включая выступления в сауне "для начальницы, чтобы она выдала всем премии".

В декабре, отмечает артист, спрос традиционно растет. Он готов работать даже в новогоднюю ночь, но предупреждает: в этот день стоимость увеличивается в 2,5–3 раза – "такси ведь тоже дорожает в три-четыре раза".

