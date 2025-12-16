От спектакля до музыкального вечера. Куда сходить в Барнауле на этой неделе

Публикуем афишу самых ярких событий на эту неделю

16 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Афиша самых ярких событий на эти выходные / Фото: amic.ru

Куда сходить и чем заняться между покупкой подарков, продумыванием образа на корпоратив и меню на праздничный стол? Выбор большой!

16 декабря

Спектакль "Щелкунчик"

Известная история об ожившей игрушке-орехоколе по имени Щелкунчик, преобразится в красочный, яркий новогодний спектакль. В нем будут чудеса, музыка, сказочная атмосфера, вкусные "королевские" сосиски и битва армии мышей, которая неожиданно появилась в самый канун Рождества, с ожившими куклами девочки Мари, возглавляемыми доблестным Щелкунчиком. Мы недавно побывали на премьере, кстати!

Время: 18:30

Адрес: Театр кукол "Сказка"

Цена: 450–650 рублей

17 декабря

Показ фильма "Стиляги" режиссера Валерия Тодоровского

Москва, 1955 год. Образцовый комсомолец Мэлс помогает бороться со стилягами – поклонниками буги-вуги, джаза и модной одежды. Но его жизнь кардинально меняется, когда в подпольном танцевальном клубе он встречает девушку по прозвищу Польза и влюбляется в нее. Теперь Мэлсу предстоит не только освоиться в обществе стиляг, но и отстоять свои новые идеалы.

Время: 12:50

Адрес: Кинотеатр "Премьера"

Цена: 200 рублей

18 декабря

Новогодний музыкальный вечер в "Горной аптеке"

Время: 19:00

Адрес: ресторан "Горная Аптека", ул. Ползунова, 42

Цена: бесплатный вход для гостей ресторации, обязательна предварительная запись по телефонам +7 (38-52) 53-62-67, +7 962 793-10-07

19 декабря

Мюзикл "Парфюмер"

Мюзикл "Парфюмер" переносит зрителей в атмосферу Франции XVIII века, погружая в мрачный и завораживающий мир Жана-Батиста Гренуя – гениального парфюмера с демонической одержимостью. Рожденный в зловонии рыбного рынка и лишенный собственного запаха, Гренуй обладает уникальным даром – невероятным обонянием. Он одержим идеей поймать в ловушку ароматов саму сущность человеческой души. Его путь – от нищего подмастерья до мастера парфюмерии – превращается в кровавую охоту за совершенным запахом, ради которого он готов на любое преступление. Мюзикл сочетает в себе визуальную роскошь и гипнотическую музыку.

Время: 19:00

Адрес: ДК "Мотор"

Цена: 1200–3200 рублей

20 декабря

Спектакль "Три орешка для Золушки"

За Золушку с детства было некому заступиться. Она привыкла к несправедливости и уже почти поверила, что счастье не для нее. Но вместе с тремя волшебными орешками в ее жизнь возвращается надежда! Героиню ждут невероятные приключения и истинная любовь.

Время: 20:00

Адрес: театр драмы

Цена: 350 рублей

21 декабря

"Квиз, плиз!" Классическая игра

Командная игра, отличный способ провести вечер с друзьями в уютном баре и получить новые позитивные впечатления. К игре невозможно подготовиться, а вопросы могут быть на абсолютно разные темы – от покемонов до истории Древнего Рима.

Время: 18:30

Адрес: коктейль-бар "Крыша"

Цена: 600 рублей

