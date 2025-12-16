От спектакля до музыкального вечера. Куда сходить в Барнауле на этой неделе
Публикуем афишу самых ярких событий на эту неделю
16 декабря 2025, 08:15, ИА Амител
Куда сходить и чем заняться между покупкой подарков, продумыванием образа на корпоратив и меню на праздничный стол? Выбор большой!
16 декабря
Спектакль "Щелкунчик"
Известная история об ожившей игрушке-орехоколе по имени Щелкунчик, преобразится в красочный, яркий новогодний спектакль. В нем будут чудеса, музыка, сказочная атмосфера, вкусные "королевские" сосиски и битва армии мышей, которая неожиданно появилась в самый канун Рождества, с ожившими куклами девочки Мари, возглавляемыми доблестным Щелкунчиком. Мы недавно побывали на премьере, кстати!
- Время: 18:30
- Адрес: Театр кукол "Сказка"
- Цена: 450–650 рублей
17 декабря
Показ фильма "Стиляги" режиссера Валерия Тодоровского
Москва, 1955 год. Образцовый комсомолец Мэлс помогает бороться со стилягами – поклонниками буги-вуги, джаза и модной одежды. Но его жизнь кардинально меняется, когда в подпольном танцевальном клубе он встречает девушку по прозвищу Польза и влюбляется в нее. Теперь Мэлсу предстоит не только освоиться в обществе стиляг, но и отстоять свои новые идеалы.
- Время: 12:50
- Адрес: Кинотеатр "Премьера"
- Цена: 200 рублей
18 декабря
Новогодний музыкальный вечер в "Горной аптеке"
- Время: 19:00
- Адрес: ресторан "Горная Аптека", ул. Ползунова, 42
- Цена: бесплатный вход для гостей ресторации, обязательна предварительная запись по телефонам +7 (38-52) 53-62-67, +7 962 793-10-07
19 декабря
Мюзикл "Парфюмер"
Мюзикл "Парфюмер" переносит зрителей в атмосферу Франции XVIII века, погружая в мрачный и завораживающий мир Жана-Батиста Гренуя – гениального парфюмера с демонической одержимостью. Рожденный в зловонии рыбного рынка и лишенный собственного запаха, Гренуй обладает уникальным даром – невероятным обонянием. Он одержим идеей поймать в ловушку ароматов саму сущность человеческой души. Его путь – от нищего подмастерья до мастера парфюмерии – превращается в кровавую охоту за совершенным запахом, ради которого он готов на любое преступление. Мюзикл сочетает в себе визуальную роскошь и гипнотическую музыку.
- Время: 19:00
- Адрес: ДК "Мотор"
- Цена: 1200–3200 рублей
20 декабря
Спектакль "Три орешка для Золушки"
За Золушку с детства было некому заступиться. Она привыкла к несправедливости и уже почти поверила, что счастье не для нее. Но вместе с тремя волшебными орешками в ее жизнь возвращается надежда! Героиню ждут невероятные приключения и истинная любовь.
- Время: 20:00
- Адрес: театр драмы
- Цена: 350 рублей
21 декабря
"Квиз, плиз!" Классическая игра
Командная игра, отличный способ провести вечер с друзьями в уютном баре и получить новые позитивные впечатления. К игре невозможно подготовиться, а вопросы могут быть на абсолютно разные темы – от покемонов до истории Древнего Рима.
- Время: 18:30
- Адрес: коктейль-бар "Крыша"
- Цена: 600 рублей
