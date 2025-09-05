Партия "Справедливая Россия" предлагает ужесточить миграционную политику

Социалисты предлагают визовый режим, биометрию и более строгий контроль выдачи гражданства

05 сентября 2025, 18:00, ИА Амител

Пресс-конференция / Фото: altai.spravedlivo.ru

После трагедии в "Крокус Сити Холле" в России усилились разговоры о необходимости менять миграционную политику. По официальным данным, в стране находится около 6,5 млн мигрантов, при этом официально трудоустроено около 30%. Остальные зачастую работают нелегально, что порождает целый ряд проблем.

2 сентября в Барнауле прошла пресс-конференция реготделения партии "Справедливая Россия – За правду". Она стала частью всероссийской партийной акции. Участники встречи говорили о последствиях неконтролируемого притока мигрантов и возможных мерах по наведению порядка.

Депутат Госдумы Александр Терентьев подчеркнул, что социалисты давно поднимают этот вопрос и предлагают ужесточение законодательства.

«Наша политика не направлена против бывших республик СССР или других суверенных государств. Ее цель – защита интересов наших сограждан», – пояснил парламентарий. Он отметил, что несправедливо обвинять россиян в нежелании работать: русские хотят работать, но недаром, а за достойную оплату. По его мнению, необходимо ужесточать контроль, вплоть до введения визового режима, и внимательнее подходить к выдаче гражданства.

Евгения Боровикова и Александр Терентьев / Фото: altai.spravedlivo.ru

О проблемах нелегальной миграции говорил и депутат Барнаульской гордумы Захар Торычев. По его словам, Госдумой уже принято более 20 документов в этой сфере, но этого недостаточно. Он напомнил, что рост миграции приводит к появлению этнических анклавов, росту преступности и демографическим проблемам. Среди предлагаемых мер – визовый режим, проверка получивших гражданство после 1992 года, биометрия на въезде, запрет семейной миграции. Работодатели, приглашающие мигрантов, по его словам, должны нести полную ответственность – от налогов до депозита за возможную депортацию.

Депутат АКЗС Евгения Боровикова напомнила, что фракция "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме внесла более 40 законопроектов, касающихся миграционной политики.

«Председатель нашей партии Сергей Миронов практически еженедельно выступает с инициативами и конкретными предложениями по нормализации ситуации в области миграционной политики», – сказала она. По ее словам, России нужны единые законы. В качестве примера депутат привела проблему скопления мигрантов у торгового центра "Гулливер" в Барнауле. Она неоднократно обращалась к полиции с просьбой реагировать на недостойное поведение приезжих, однако меры пока остаются недостаточными.

Свою позицию высказали и представители ветеранских организаций. Они обратили внимание на нехватку кадров в правоохранительных органах, особенно участковых, которые должны контролировать мигрантов. По мнению ветеранов боевых действий, решение может быть в привлечении к этой работе военнослужащих после возвращения с зоны СВО, но для этого необходимо повысить зарплаты и улучшить условия труда.

В завершение участники встречи подчеркнули: цель предлагаемых изменений не в том, чтобы ограничить права всех мигрантов, а лишь лиц, нарушающих закон, независимо от их национальной принадлежности.