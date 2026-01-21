В Рубцовске пенсионерка потеряла свыше 1,6 млн рублей при попытке отказаться от связи
Женщина обманула банковских работников, сняла со счета средства и передала их курьеру
21 января 2026, 11:00, ИА Амител
Жительница Рубцовска лишилась более 1,6 млн рублей, пытаясь отказаться от услуг стационарной связи, сообщили в МВД.
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Рубцовский" обратилась 78-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что в январе ей позвонили на стационарный телефон. Звонившая представилась сотрудницей телекоммуникационной компании и предложила отказаться от услуг связи, которыми пенсионерка давно не пользовалась. После согласия разговор прервался.
Спустя время раздался новый звонок, на этот раз – от "сотрудника правоохранительных органов". Он заявил, что с помощью голоса женщины и технологий искусственного интеллекта мошенники якобы взламывают банковские счета других людей, и предупредил о "срочной необходимости" снять и задекларировать все накопления.
Поверив злоумышленникам, пенсионерка под предлогом срочного лечения обманула банковских работников, сняла со счета 1,611 млн рублей и передала деньги курьеру. Мошенники пообещали вернуть средства после "декларирования", однако этого не произошло. Лишь спустя 11 дней женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
В полиции напоминают: если по телефону предлагают продлить или отказаться от услуг связи – это мошенники. Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать деньги незнакомым лицам или выполнять их инструкции.
Ранее в Алтайском крае 70-летняя жительница Тальменского района перечислила мошенникам деньги за несуществующий снегоход.
11:09:25 21-01-2026
Это всё потому, что у старушки не было Ватсапа. А так бы жулики никогда не смогли ей туда дозвониться, потому что уже заблокированы. А на мах жулики вообще никогда не звонят. Они его игнорируют.
11:29:52 21-01-2026
Гость (11:09:25 21-01-2026) Это всё потому, что у старушки не было Ватсапа. А так бы жул... Бабушке ваш комментарий помог? Критика (сарказм) уместны, решение предложите.
13:52:13 21-01-2026
dok_СФ (11:29:52 21-01-2026) Бабушке ваш комментарий помог? Критика (сарказм) уместны, ре... Старые, добрые голуби....
15:16:57 21-01-2026
dok_СФ (11:29:52 21-01-2026) Бабушке ваш комментарий помог? Критика (сарказм) уместны, ре...
Предлагаю воспитывать в людях здоровое недоверие к тем, кто представляется правоохранительными органами. В 90е старушка еще была достаточно молода, чтобы осознавать окружающее
22:51:02 21-01-2026
