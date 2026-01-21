В Рубцовске пенсионерка потеряла свыше 1,6 млн рублей при попытке отказаться от связи

Женщина обманула банковских работников, сняла со счета средства и передала их курьеру

Жительница Рубцовска лишилась более 1,6 млн рублей, пытаясь отказаться от услуг стационарной связи, сообщили в МВД.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Рубцовский" обратилась 78-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что в январе ей позвонили на стационарный телефон. Звонившая представилась сотрудницей телекоммуникационной компании и предложила отказаться от услуг связи, которыми пенсионерка давно не пользовалась. После согласия разговор прервался.

Спустя время раздался новый звонок, на этот раз – от "сотрудника правоохранительных органов". Он заявил, что с помощью голоса женщины и технологий искусственного интеллекта мошенники якобы взламывают банковские счета других людей, и предупредил о "срочной необходимости" снять и задекларировать все накопления.

Поверив злоумышленникам, пенсионерка под предлогом срочного лечения обманула банковских работников, сняла со счета 1,611 млн рублей и передала деньги курьеру. Мошенники пообещали вернуть средства после "декларирования", однако этого не произошло. Лишь спустя 11 дней женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

В полиции напоминают: если по телефону предлагают продлить или отказаться от услуг связи – это мошенники. Ни при каких обстоятельствах нельзя передавать деньги незнакомым лицам или выполнять их инструкции.

