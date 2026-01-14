"Пепе, шнейне, фа". Что за странный мем заполонил интернет и откуда он взялся
Пользователи соцсетей подхватили тренд на лексикон, который придумал рэпер
14 января 2026, 17:55, ИА Амител
В начале 2026 года российские социальные сети стремительно захватил новый мем. Набор странных слов "пепе, шнейне, фа, втфа" завирусился благодаря рэперу Ганвесту. Пока одни пользователи активно вводят их в свою повседневную речь, другие недоумевают и пытаются понять смысл интернет-феномена.
О том, откуда взялся мем и в чем его суть, – в материале amic.ru.
Откуда взялся мем "Пепе, шнейне, фа"?
Кто такой рэпер Ганвест, который создал этот мем?
Ганвест (настоящее имя музыканта – Руслан Гоминов) – российский и казахстанский рэпер. Родился в городе Актау в 1992 году, начал заниматься музыкой в 2008-м. Широкую известность ему принесли песни "Дурман" и "Никотин", которые вышли в 2018-м.
Новый всплеск популярности он получил в конце 2025 года, когда его слова "пепе", "шнейне", "фа", "втфа" стали вируситься в соцсетях. Он выпустил треки "Вика любит пэпэ", "кодинг/шнейне" и "Вика любит пэпэ 2". Месячная аудитория рэпера на сервисе "Яндекс Музыка" составляет около двух миллионов пользователей.
В декабре 2025-го Ганвест стал гостем шоу "Кстати". Выпуск, в котором он снялся, меньше чем за месяц набрал десять миллионов просмотров в "VK Видео". Также рэпер стал гостем специального новогоднего выпуска шоу "Что было дальше?". За две недели он набрал около 15 млн просмотров на YouTube.
В чем смысл мема?
Что означают слова "пепе", "шнейне", "фа", "втфа"?
- "Шнейне" – прямая словесная ассоциация с Коко Шанель. На языке Ганвеста означает что-то богатое и роскошное.
- "Фа" – близко по значению к словам "хорошо", "здорово" и "да". Также может выражать одобрение.
- "Втфа" – выражение недовольства. Прямая отсылка к американскому выражению, которое переводится как "какого черта".
- "Пепе" (произносится как "пэпэ" с ударением на первый слог) – отсылка к интернет-мему "Лягушонок Пепе". Так же как и "шнейне", означает что-то богатое.
18:20:03 14-01-2026
Какой идиотизм!
19:01:32 14-01-2026
В том и беда. Раньше была цензура. Теперь нет. И прославляются всякие фрики. Зачем нарочно их подсовывать надо было на этом сайте? И без знания об этом можно было обойтись.
22:52:18 14-01-2026
Гость (19:01:32 14-01-2026) В том и беда. Раньше была цензура. Теперь нет. И прославляют... А что бы ты забыл о повышении цен...
22:51:33 14-01-2026
Втфа пресса? Шнейне, фа...забыли совсем про КХЕК, пепе...
23:52:46 14-01-2026
Посмотрите выпуск "Кстати". Там этот Вест все говорит об этом "тренде" весьма откровенно)))
08:50:01 15-01-2026
Ой, да к лету уже забудут, появится что-то новое. Не будьте занудами. Все течет, все меняется.
11:16:56 15-01-2026
Ну так "ништячно" и "обломно" сменили "кайфово" и "зашкварно", теперь вот - "Фа" и "втфа" будет. Так даже прикольней. А российской администрации придется запретить ноту "ФА", как не соответствующую градационным сонностям.
11:23:46 15-01-2026
дибилизм
15:18:19 20-01-2026
Падающий интеллект