Пользователи соцсетей подхватили тренд на лексикон, который придумал рэпер

14 января 2026, 17:55, ИА Амител

Источник видео: соцсети рэпера Ганвеста

В начале 2026 года российские социальные сети стремительно захватил новый мем. Набор странных слов "пепе, шнейне, фа, втфа" завирусился благодаря рэперу Ганвесту. Пока одни пользователи активно вводят их в свою повседневную речь, другие недоумевают и пытаются понять смысл интернет-феномена.

О том, откуда взялся мем и в чем его суть, – в материале amic.ru.

1 Откуда взялся мем "Пепе, шнейне, фа"? Мем зародился благодаря рэперу Ганвесту, который осенью 2025 года кардинально изменил свой имидж: поменял прическу, начал носить кожаную куртку и красить лицо белой краской. Но самое главное – Ганвест изменил свое поведение в социальных сетях. Он начал записывать видео со странными словами, среди которых "пепе", "шнейне", "фа", "втфа", объединять их во фразы и предложения. Этот тренд подхватили пользователи соцсетей – интернет заполонили видеоролики со звуком. А некоторые начали активно использовать эти слова в повседневной речи.

2 Кто такой рэпер Ганвест, который создал этот мем? Ганвест (настоящее имя музыканта – Руслан Гоминов) – российский и казахстанский рэпер. Родился в городе Актау в 1992 году, начал заниматься музыкой в 2008-м. Широкую известность ему принесли песни "Дурман" и "Никотин", которые вышли в 2018-м. Новый всплеск популярности он получил в конце 2025 года, когда его слова "пепе", "шнейне", "фа", "втфа" стали вируситься в соцсетях. Он выпустил треки "Вика любит пэпэ", "кодинг/шнейне" и "Вика любит пэпэ 2". Месячная аудитория рэпера на сервисе "Яндекс Музыка" составляет около двух миллионов пользователей. В декабре 2025-го Ганвест стал гостем шоу "Кстати". Выпуск, в котором он снялся, меньше чем за месяц набрал десять миллионов просмотров в "VK Видео". Также рэпер стал гостем специального новогоднего выпуска шоу "Что было дальше?". За две недели он набрал около 15 млн просмотров на YouTube.

3 В чем смысл мема? Ганвест признался, что сознательно исковеркал слова "шнейне", "пепе", "фа" и "втфа", чтобы поиронизировать над движением вайперов (англ. – Viperr). Это молодежное течение, представители которого любят мрачные рэп-композиции, одеваются в готическом стиле и активно используют в своей речи англицизмы. У истоков движения стоят российские рэперы Kai Angel (настоящее имя – Дмитрий Ицков) и 9mice (настоящее имя – Сергей Дмитриев). Музыканты познакомились в Сети – оба случайно заметили, что их татуировки на шее со словом angel почти идентичные. Это совпадение оказалось символичным, ведь оба артиста увлекаются западной музыкой, имеют одинаковые взгляды на эстетику, моду и построение нового музыкального кода.