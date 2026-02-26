Перечень игрушек для детсадов начнут использовать в РФ с нового учебного года
В основе "будут традиционные образы, на которых воспитывались несколько поколений", уточнил министр просвещения
26 февраля 2026, 21:01, ИА Амител
Минпросвещения планирует до конца учебного года подготовить нормативную базу для введения списков рекомендованных для детских садов игрушек, использовать их будут уже с сентября, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС.
Как уточнил министр, в первую очередь таким оборудованием будут оснащать детсады, которые идут по программе капитального ремонта. По его словам, в системе дошкольного образования введут списки рекомендованных мультфильмов, литературы для чтения, а также игрушек для того или иного возраста.
Кравцов отметил, что в основе перечней "будут традиционные образы, на которых воспитывались несколько поколений", в том числе Чебурашка и победители конкурса "Родная игрушка".
«Нам нужно будет время, чтобы детские сады максимально использовали наши отечественные игрушки и наши методические материалы», — добавил министр.
22:05:46 26-02-2026
где мой пупсик ?
... И плюшевый Чебурашка ?!
07:23:32 27-02-2026
а со своими, не народно ценными, детей не будут пускать?
08:04:20 27-02-2026
Гость (07:23:32 27-02-2026) а со своими, не народно ценными, детей не будут пускать?... А свои для вас это какие? Мужик в трусах поверх трико?
09:42:30 27-02-2026
Вы имеете что-то против Аркадия Паровозова? Типа полиция моды или стесняетесь признаться?
Вы имеете что-то против Аркадия Паровозова? Типа полиция моды или стесняетесь признаться?
09:05:39 27-02-2026
Они серьёзно выпустят методические материалы для ясельных групп "во что и как играть детям" ?
Пусть ещё законодательно запретят малышам писать мимо горшка.
Отправьте санитаров к ним, пусть их всех проверят.