Перечень игрушек для детсадов начнут использовать в РФ с нового учебного года

В основе "будут традиционные образы, на которых воспитывались несколько поколений", уточнил министр просвещения

26 февраля 2026, 21:01, ИА Амител

Детсад № 30 / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Минпросвещения планирует до конца учебного года подготовить нормативную базу для введения списков рекомендованных для детских садов игрушек, использовать их будут уже с сентября, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Его слова приводит ТАСС.

Как уточнил министр, в первую очередь таким оборудованием будут оснащать детсады, которые идут по программе капитального ремонта. По его словам, в системе дошкольного образования введут списки рекомендованных мультфильмов, литературы для чтения, а также игрушек для того или иного возраста.

Кравцов отметил, что в основе перечней "будут традиционные образы, на которых воспитывались несколько поколений", в том числе Чебурашка и победители конкурса "Родная игрушка".