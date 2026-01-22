У объекта трагическая судьба – "жить" ему осталось чуть больше двух месяцев

22 января 2026, 13:25, ИА Амител

Изображение иллюстративное / Сгенерировано нейросетью DALL-E

Ученые обнаружили первую в 2026 комету. Об этом в своем Telegram-канале 21 января сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Объект получил название C/2026 A1 (MAPS). Известно, что комета направляется к Солнцу и, скорее всего, закончит свое существование из-за этого сближения.

Что известно о комете C/2026 A1 (MAPS) и ее происхождении и будет ли ее видно с Земли, – в материале amic.ru.

1 Что это за комета и почему ее так назвали? Первую в 2026 году комету заметили 13 января в обсерватории AMACS1 в Чили. Астрономы наблюдали за небом с помощью созданной ими автоматической программы MAPS, поэтому обнаруженный объект и получил название C/2026 A1 (MAPS). Известно, что комета находится на расстоянии около 200 миллионов километров от Земли и порядка 300 миллионов километров от Солнца.

2 Как появилась эта комета? Изучив траекторию объекта, ученые пришли к выводу, что это один из множества осколков Великой кометы 1106 года. Тогда космическое тело наблюдали по всему миру и описывали как "белую гигантскую звезду с хвостом, который простирается на все небо". Упоминания об этих событиях есть в рукописях самых разных стран мира. Согласно теории авторитетных астрономов, Великая комета 1106 года затем раскололась на множество фрагментов, которые стали самостоятельными кометами. Некоторые из них также оказались очень большими. Так, в 1843 году один из осколков вновь был виден на небосводе и стал известен как Великая комета 1843 года. Теперь же исследователи полагают, что C/2026 A1 (MAPS) – это более мелкий фрагмент расколовшейся кометы.

3 Правда ли, что комета C/2026 A1 (MAPS) скоро будет уничтожена? Да. Расчеты ученых показывают, что 4 апреля 2026 года недавно обнаруженная комета упадет на Солнце. Вернее, объект подойдет к звезде на критически близкое расстояние, из-за чего подвергнется экстремальному нагреву, мощным приливным силам и солнечному излучению. В таких условиях большинство комет разрушаются. «Небесному телу, образовавшемуся миллиарды лет назад на заре Солнечной системы, остается жить 73 дня», – прокомментировали 21 января в Лаборатории солнечной астрономии.

4 Насколько большая эта комета? Точно неизвестно. Проведенных наземных наблюдений недостаточно, чтобы определить точные параметры космического объекта. Диаметр ядра может составлять как десятки, так и сотни метров. В Сети можно обнаружить и более смелые предположения, что размер еще внушительнее. Этот вывод делают на основании того факта, что комета оказалась весьма яркой для такого далекого расстояния, на котором ее впервые наблюдали. В любом случае вопрос остается открытым.