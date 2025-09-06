Песков назвал врагами спонсировавшие ВСУ западные компании

Россия отнесется уважительно к тем брендам, которые при уходе с ее рынка выполнили все обязательства

Зарубежные компании, финансировавшие украинскую армию, стали врагами России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться», – сказал Песков.

Песков подчеркнул, что Россия отнесется уважительно к тем брендам, которые при уходе с ее рынка выполнили все обязательства. Так, с компаниями, которые выполнили все свои обязательства перед сотрудниками, перед субъектами России, нужно вести уважительный диалог.

Вернуться могут даже те компании, которые просто "все бросили", сказал Песков. Однако такому бизнесу придется дорого заплатить. Но "те, кто финансировал ВСУ, – это третья история", добавил Песков.