Песков опроверг причастность России к сбою при посадке самолета фон дер Ляйен

По его словам, информация Financial Times неверна

01 сентября 2025, 18:35, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Россия не причастна к техническому сбою, произошедшему при посадке самолета с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен на борту. Об этом сообщают "Известия".

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что якобы российская интерференционная атака вывела из строя навигационные службы GPS в болгарском аэропорту. Сведения о якобы причастности России к атаке поступили со стороны властей Болгарии.

«Ваша информация неверна», – ответил Песков газете.

Ранее FT сообщала, что сбой GPS при посадке самолета Еврокомиссии охватил всю зону аэропорта Пловдива. В конечном счете самолету пришлось кружить в воздухе час, а пилоту садиться вручную с использованием аналоговых карт.