Песков опроверг причастность России к сбою при посадке самолета фон дер Ляйен
По его словам, информация Financial Times неверна
01 сентября 2025, 18:35, ИА Амител
Россия не причастна к техническому сбою, произошедшему при посадке самолета с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен на борту. Об этом сообщают "Известия".
Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что якобы российская интерференционная атака вывела из строя навигационные службы GPS в болгарском аэропорту. Сведения о якобы причастности России к атаке поступили со стороны властей Болгарии.
«Ваша информация неверна», – ответил Песков газете.
Ранее FT сообщала, что сбой GPS при посадке самолета Еврокомиссии охватил всю зону аэропорта Пловдива. В конечном счете самолету пришлось кружить в воздухе час, а пилоту садиться вручную с использованием аналоговых карт.
19:01:19 01-09-2025
Кратко. Конкретно. Аргументированно.
Молодес.
21:11:19 01-09-2025
Musik (19:01:19 01-09-2025) Кратко. Конкретно. Аргументированно. Молодес....
Усы ерунды не скажут
21:56:01 01-09-2025
Musik (19:01:19 01-09-2025) Кратко. Конкретно. Аргументированно. Молодес.... Нафкин парень
20:50:35 01-09-2025
как в том анекдоте: читаю зарубежную прессу, потому что там мы сильные и всё в мире происходит по нашей прихоти
14:21:56 02-09-2025
Смотрите: Эта Ляйка - руководительница евросоюза пару дней назад публично заявила о отправке войск ЕС на восточный фронт и оба на жипиэс сбойнул при посадке. Россия это или нет но у нее штаны мокрые стали. Ведь сбойнуть то что угодно может. Например вся электроника при посадке вырубиться итд итп