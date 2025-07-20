Песков заявил о необходимости встречи Трампа и Путина
При этом главное для России – достичь своих целей, а они "понятны, очевидны" и не меняются
20 июля 2025, 16:31, ИА Амител
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, со временем она случится. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину. Кадры опубликованы в Telegram-канале "Зарубин".
"Возможно, она будет необходима и для фиксации каких-то крупных договоренностей, которые со временем будут достигнуты, после того как будет проделана огромная работа", – сказал Песков.
Представитель Кремля при этом подчеркнул, что время еще не настало, работу только предстоит сделать, а главное для России – достичь своих целей, а они "понятны, очевидны" и не меняются.
Он также заявил, что последний разговор Трампа и Путина был "прагматичным, деловым" диалогом людей, которые "жестко стоят на своих позициях, но которые готовы слушать друг друга".
18:45:45 20-07-2025
Уважаемый господин Трамп! Оставьте свою затею по развалу, захвату и уничтожению нашего государства. Заранее спасибо.
19:05:30 20-07-2025
Как не меняются цели то?
До Путина на пенсию в 60 и 55 уходили.