Питерская блогерша интересовалась преступлениями и сама решила совершить теракт

Девушка вела канал на YouTube, интересовалась криминалом и необычными преступлениями

23 октября 2025, 17:21, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Создательница документальных фильмов о реальных преступлениях планировала совершить террористический акт в Санкт-Петербурге. Молодая женщина запаслась зажигательными смесями с целью устроить пожар в здании правоохранительных органов.

Согласно информации Telegram-канала Baza, 29-летняя видеоблогерша и модель, известная как Диана, имея при себе несколько коктейлей Молотова, приблизилась к зданию МВД в Купчино и попыталась поджечь его, а также припаркованные рядом авто. Она успела бросить одну бутылку с горючей смесью, после чего была оперативно задержана сотрудниками полиции. Материального ущерба и пострадавших нет.

Диана является выпускницей юридического факультета РГПУ им. Герцена, где изучала уголовное право. После окончания университета девушка заинтересовалась криминальной психологией и создала собственный блог, посвященный тематике true crime: о серийных убийцах и громких делах.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

18:42:29 23-10-2025

Прямо-таки новая Зоя Космодемьянская!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:26:25 23-10-2025

В Питере и так все немного не в себе.А тем более блогеры и блогерши по криминальной тематике...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:05:53 24-10-2025

Умная блогерша

  -2 Нравится
Ответить
