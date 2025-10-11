Скандальный блогер Литвин может отправиться в тюрьму как уклонист

Инфлюенсеру пришло три повестки о необходимости явиться в военкомат, однако все были проигнорированы

11 октября 2025, 16:35, ИА Амител

Михаил Литвин / Фото: Telegram-канал блогера Литвина

Блогеру Михаилу Литвину может грозить тюремное заключение сроком до двух лет за игнорирование призыва на обязательную военную службу. Информацию об этом передает Telegram-канал Shot.

По данным публикации, с начала осеннего периода 25-летнему инфлюенсеру было отправлено как минимум три повестки, однако блогер проигнорировал их.

Военный комиссариат в данный момент требует, чтобы военнообязанный явился для прохождения медкомиссии и, возможно, дальнейшего направления на службу.

По информации Shot, в отношении Литвина может быть возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ, предусматривающей ответственность за уклонение от военной службы, если он не явится в военкомат в ближайшее время. СМИ также отмечает отягчающее обстоятельство – ранее блогер публично говорил о приобретении военного билета.

Михаил Литвин имеет более 12 миллионов подписчиков на YouTube. Он стал известен благодаря провокационным розыгрышам и испытаниям, в том числе с участием дорогостоящих автомобилей.