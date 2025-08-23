НОВОСТИПроисшествия

По запросу России 26 августа состоится заседание СБ ООН по "Северным потокам"

Москва потребовала заседание в связи с появлением новой информации

23 августа 2025, 08:37, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по теме подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По его словам, Москва запросила срочное заседание в связи с появлением новой информации о задержании подозреваемого в организации терактов на "Северных потоках".

«Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совбеза», – отметил Полянский.

Он добавил, что заседание назначено на 26 августа на 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск).

Комментарии

Avatar Picture
Гость

08:48:00 23-08-2025

Этими потоками недра русские за границу вывозятся
А русским ценник на бензин ещё выше поднимают.

  -5
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:49 23-08-2025

Гость (08:48:00 23-08-2025) Этими потоками недра русские за границу вывозятсяА русск... Зато газ подешевел)

  -2
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:50 23-08-2025

Гость (08:48:00 23-08-2025) Этими потоками недра русские за границу вывозятсяА русск... Отмазываешь бандеровцев?

  6
Ответить
