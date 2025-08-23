По запросу России 26 августа состоится заседание СБ ООН по "Северным потокам"

Москва потребовала заседание в связи с появлением новой информации

23 августа 2025, 08:37, ИА Амител

Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН по теме подрыва газопроводов "Северный поток". Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По его словам, Москва запросила срочное заседание в связи с появлением новой информации о задержании подозреваемого в организации терактов на "Северных потоках".

«Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совбеза», – отметил Полянский.

Он добавил, что заседание назначено на 26 августа на 16:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск).