Пенсионерам с доходом до 23 тысяч рублей могут отменить НДФЛ

Для остальных пенсионеров хотят снизить ставку вдвое

11 декабря 2025, 12:15, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru
Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Депутаты от "Справедливой России" предложили существенно снизить налоговую нагрузку на пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Законопроект, разработанный Сергеем Мироновым и Яной Лантратовой, предусматривает освобождение от НДФЛ тех пенсионеров, чей доход не превышает 1,5 прожиточного минимума (около 22,9 тыс. рублей в месяц), пишет РИА Новости.

Для остальных пенсионеров ставку НДФЛ предлагается снизить вдвое – до 6,5%, а для предпенсионеров – на четверть, до 9,75%. Льготы будут распространяться на доходы от труда и аналогичные источники, облагаемые по общей ставке 13%, но не затронут специальные ставки (например, на выигрыши).

«Сегодня налоговая система не учитывает, что у этих категорий граждан доходы, как правило, ограничены, и возможности их увеличить минимальны», – пояснила Лантратова.

По ее словам, это поможет стимулировать продолжение трудовой деятельности и поддержит благосостояние пожилых людей, расходы которых на медицину часто растут.

Ранее минимальную пенсию предложили увеличить до 50 тысяч рублей.

пенсии налоги

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

12:19:35 11-12-2025

Хоть одна залипуха от СР проканала?
Пиар и популизм Миронова и его смотрящих.
Типа мы с народом. А как кнопку нажимать в голосовании, то против.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:29:07 11-12-2025

а какой НДФЛ платит пенсионер, если нигде не работает

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

13:07:24 11-12-2025

Вот это одолжение!Сразу разбогатеют пенсионеры.Заживут как и обещал министр финансов-ни в чём себе отказывать не будут...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:44 11-12-2025

В Барнауле светопломба с удалением нерва 9000 руб. Пенсии только на 2 пломбы хватит.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

13:49:02 11-12-2025

Гость (13:38:44 11-12-2025) В Барнауле светопломба с удалением нерва 9000 руб. Пенсии то... это ж сколько надо есть, чтобы каждый месяц пломбы ставить???

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:23 11-12-2025

Гость (13:38:44 11-12-2025) В Барнауле светопломба с удалением нерва 9000 руб. Пенсии то... За полтора года можно весь рот запломбировать!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:03 11-12-2025

Гость (16:40:23 11-12-2025) За полтора года можно весь рот запломбировать!... Нет, не получится. Говорят, человек без питания может прожить только 2 месяца. Так что поставит 4 пломбы и на вечный покой.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:48:16 11-12-2025

Гость (16:59:03 11-12-2025) Нет, не получится. Говорят, человек без питания может прожит... Зато с голливудской улыбкой.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:00:43 11-12-2025

Лучше бы Миронов заставил свою соратницу Суслову долги за коммуналку погасить

  0 Нравится
Ответить
