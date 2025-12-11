Пенсионерам с доходом до 23 тысяч рублей могут отменить НДФЛ
Для остальных пенсионеров хотят снизить ставку вдвое
11 декабря 2025, 12:15, ИА Амител
Депутаты от "Справедливой России" предложили существенно снизить налоговую нагрузку на пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Законопроект, разработанный Сергеем Мироновым и Яной Лантратовой, предусматривает освобождение от НДФЛ тех пенсионеров, чей доход не превышает 1,5 прожиточного минимума (около 22,9 тыс. рублей в месяц), пишет РИА Новости.
Для остальных пенсионеров ставку НДФЛ предлагается снизить вдвое – до 6,5%, а для предпенсионеров – на четверть, до 9,75%. Льготы будут распространяться на доходы от труда и аналогичные источники, облагаемые по общей ставке 13%, но не затронут специальные ставки (например, на выигрыши).
«Сегодня налоговая система не учитывает, что у этих категорий граждан доходы, как правило, ограничены, и возможности их увеличить минимальны», – пояснила Лантратова.
По ее словам, это поможет стимулировать продолжение трудовой деятельности и поддержит благосостояние пожилых людей, расходы которых на медицину часто растут.
Ранее минимальную пенсию предложили увеличить до 50 тысяч рублей.
12:19:35 11-12-2025
Хоть одна залипуха от СР проканала?
Пиар и популизм Миронова и его смотрящих.
Типа мы с народом. А как кнопку нажимать в голосовании, то против.
12:29:07 11-12-2025
а какой НДФЛ платит пенсионер, если нигде не работает
13:07:24 11-12-2025
Вот это одолжение!Сразу разбогатеют пенсионеры.Заживут как и обещал министр финансов-ни в чём себе отказывать не будут...
13:38:44 11-12-2025
В Барнауле светопломба с удалением нерва 9000 руб. Пенсии только на 2 пломбы хватит.
13:49:02 11-12-2025
Гость (13:38:44 11-12-2025) В Барнауле светопломба с удалением нерва 9000 руб. Пенсии то... это ж сколько надо есть, чтобы каждый месяц пломбы ставить???
16:40:23 11-12-2025
Гость (13:38:44 11-12-2025) В Барнауле светопломба с удалением нерва 9000 руб. Пенсии то... За полтора года можно весь рот запломбировать!
16:59:03 11-12-2025
Гость (16:40:23 11-12-2025) За полтора года можно весь рот запломбировать!... Нет, не получится. Говорят, человек без питания может прожить только 2 месяца. Так что поставит 4 пломбы и на вечный покой.
20:48:16 11-12-2025
Гость (16:59:03 11-12-2025) Нет, не получится. Говорят, человек без питания может прожит... Зато с голливудской улыбкой.
21:00:43 11-12-2025
Лучше бы Миронов заставил свою соратницу Суслову долги за коммуналку погасить