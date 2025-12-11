Пенсионерам с доходом до 23 тысяч рублей могут отменить НДФЛ

Для остальных пенсионеров хотят снизить ставку вдвое

11 декабря 2025, 12:15, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Депутаты от "Справедливой России" предложили существенно снизить налоговую нагрузку на пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Законопроект, разработанный Сергеем Мироновым и Яной Лантратовой, предусматривает освобождение от НДФЛ тех пенсионеров, чей доход не превышает 1,5 прожиточного минимума (около 22,9 тыс. рублей в месяц), пишет РИА Новости.

Для остальных пенсионеров ставку НДФЛ предлагается снизить вдвое – до 6,5%, а для предпенсионеров – на четверть, до 9,75%. Льготы будут распространяться на доходы от труда и аналогичные источники, облагаемые по общей ставке 13%, но не затронут специальные ставки (например, на выигрыши).

«Сегодня налоговая система не учитывает, что у этих категорий граждан доходы, как правило, ограничены, и возможности их увеличить минимальны», – пояснила Лантратова.

По ее словам, это поможет стимулировать продолжение трудовой деятельности и поддержит благосостояние пожилых людей, расходы которых на медицину часто растут.

