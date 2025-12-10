Женщина выдавала себя за богатую наследницу, чтобы украсть 30 млн долларов

Она убеждала банки, что у нее есть скрытый трастовый фонд, но доступ к нему пока заблокирован

10 декабря 2025, 13:28, ИА Амител

Доллары в сейфе / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Федеральное бюро расследований (ФБР) США разыскивает 73-летнюю Мэри Кэрол МакДоннелл, обвиняемую в многомиллионных мошенничествах. Общая сумма похищенного у ряда банков превышает 30 млн долларов (около 2,3 млрд рублей), сообщает KTLA.

«Предполагается, что начиная примерно с июля 2017 года и до мая 2018 года МакДоннелл сознательно и с намерением совершить мошенничество разработала схему получения денег, средств, активов и имущества, принадлежащих Banc of California», – цитирует издание релиз ФБР.

МакДоннелл выдавала себя за наследницу семьи основателей авиастроительной компании McDonnell Aircraft, с которой ее связывала лишь фамилия, но не кровные узы.

Для получения доверия и кредитов она утверждала, что является владелицей секретного трастового фонда с 80 млн долларов, доступ к которому будто бы временно заблокирован. Под этим предлогом ей удавалось получать крупные суммы от финансовых учреждений.

Мошенническая схема была раскрыта в 2018 году, после чего суд выдал ордер на арест МакДоннелл. В настоящее время ФБР обнародовало ее данные в надежде на помощь общественности. По неподтвержденной информации, подозреваемая может скрываться на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Ранее дочь сингапурского миллиардера стала жертвой обмана собственной ассистентки. Последнюю задержали в состоянии алкогольного опьянения за рулем служебного авто. Оказалось, что помощница потратила средства с карты своей работодательницы на услуги мужского эскорта и покупки в элитных магазинах.