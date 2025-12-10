В Сибирь завезли в полтора раза больше мандаринов, чем в 2024 году
Основные поставки пришли из ЮАР, Турции и Марокко, а лидером по закупкам стал Красноярский край
10 декабря 2025, 21:30, ИА Амител
Мандарины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Сибирь за первые десять месяцев 2025 года ввезли почти 19,5 тысячи тонн мандаринов на сумму 1,7 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Сибирского таможенного управления, основными поставщиками стали ЮАР, Турция, Марокко и Египет.
Больше половины всего объема пришлось на Красноярский край. На втором месте по закупкам – Иркутская область (около 25%), на третьем – Новосибирская область.
Поскольку пик новогодних поставок традиционно приходится на декабрь, итоговые показатели за год будут еще выше.
23:49:24 10-12-2025
Только ощущение, что самые отходы. Нормальных красивых мандаринов не найти. Возможно из-за длинной логистики
23:54:17 10-12-2025
А захудалый АК на каком месте? Вот проблема, поесть мандарины, а потом месяц ничего не есть.
07:35:20 11-12-2025
Будут заставлять покупать?
07:59:11 11-12-2025
А что краснодарцы абхазские не едят?
12:31:26 11-12-2025
Задерут цену а после нового года больше половину сгниет и отдадут на корм свиньям. Бизнес и ничего личного.