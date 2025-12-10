В Сибирь завезли в полтора раза больше мандаринов, чем в 2024 году

Основные поставки пришли из ЮАР, Турции и Марокко, а лидером по закупкам стал Красноярский край

10 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

Мандарины / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Сибирь за первые десять месяцев 2025 года ввезли почти 19,5 тысячи тонн мандаринов на сумму 1,7 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Сибирского таможенного управления, основными поставщиками стали ЮАР, Турция, Марокко и Египет.

Больше половины всего объема пришлось на Красноярский край. На втором месте по закупкам – Иркутская область (около 25%), на третьем – Новосибирская область.

Поскольку пик новогодних поставок традиционно приходится на декабрь, итоговые показатели за год будут еще выше.

