Заводчанин из Барнаула одевался "как капуста" и грабил офисы микрозаймов. Видео

Мужчина всегда действовал по одному сценарию

11 декабря 2025, 10:11, ИА Амител

Нападение на офис микрозаймов / Фото: алтайское МВД

В Алтайском крае задержали 26-летнего ранее судимого жителя Барнаула, устроившего серию разбойных нападений на офисы микрозаймов в Новоалтайске, сообщает региональное МВД.

«Мужчина, как капуста, был одет в несколько комплектов одежды. Скрываясь, он рассчитывал быстро сбросить верхний слой и таким образом замести следы. Он менял одежду и на общественном транспорте возвращался в Барнаул, где трудился на одном из заводов», – рассказали в ведомстве.

Всегда действовал по одному сценарию: заходил в офисы в маске и с ножом, забирал деньги и скрывался.

9 декабря при совершении очередного нападения мужчину задержали оперативники ГУ МВД России по Алтайскому краю совместно с коллегами из ОМВД России по Новоалтайску при поддержке Росгвардии.

Общая сумма ущерба, нанесенного микрофинансовым организациям, составила около 200 тысяч рублей. Возбуждено четыре уголовных дела, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы за разбой. Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Барнауле неизвестный в медицинской маске ворвался в офис микрофинансовой компании и под угрозой применения кухонного ножа похитил конверт с деньгами.