В Госдуме предложили отменить ежегодные декларации для чиновников
Инициатива предполагает переход на постоянный цифровой контроль доходов и имущества вместо разовой годовой отчетности
11 декабря 2025, 07:15, ИА Амител
В Госдуме предложили отказаться от ежегодного представления деклараций о доходах чиновников. Вместо этого планируется внедрить систему постоянного цифрового мониторинга их финансового положения, пишет РБК.
Как сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, это позволит оперативно получать информацию о любых изменениях в доходах и имуществе госслужащих, не дожидаясь весенней отчетности. По его словам, такой подход переведет антикоррупционный контроль на более высокий уровень и позволит быстрее реагировать на нарушения.
При этом Пискарев подчеркнул необходимость защиты персональных данных чиновников от использования в противоправных целях, таких как шантаж или вымогательство. Соответствующий пакет законопроектов уже внесен на рассмотрение.
07:19:01 11-12-2025
Надеюсь, что такая система будет эффективнее.
10:27:53 11-12-2025
Гость (07:19:01 11-12-2025) Надеюсь, что такая система будет эффективнее.... надежды юношей питают.
13:32:35 11-12-2025
ник (10:27:53 11-12-2025) надежды юношей питают.... Отраду старцам подают...
07:25:39 11-12-2025
А почему выделяются персональные данные их в отдельную категорию? Чтоли воровать данные других категорий можно (не страшно)? Кроме того, по итогу инициативы: больше никто не узнает об их доходах?
07:32:45 11-12-2025
У китайцев самая эффективная система контроля за доходами чиновников. Нужно перенимать лучшее...
07:53:33 11-12-2025
Гость (07:32:45 11-12-2025) У китайцев самая эффективная система контроля за доходами чи... "Чик, уноси готовенького.." "С"
08:00:13 11-12-2025
давно от этих глупостей надо отказываться.
таких вопросов купчишкам и дюжим государственникам задавать не престало.
надо ломать шапку и кланяться, и быть в неоплатном долгу за то что нашу жизнь делают краше и краше день ото дня.
и обязательно цак носить и приседать
11:01:42 11-12-2025
Гость (08:00:13 11-12-2025) давно от этих глупостей надо отказываться.таких вопросов...
Непонятно к чему вообще эти полумеры, надо просто выдавать чиновникам определенные квоты на воровство. Например, министры - 1 млрд рублей в год, депутаты - 350 млн в год
08:11:02 11-12-2025
Декларации и мониторинг за доходами чиновников- в публичное пространство.Народ должен знать своих "героев".
08:56:06 11-12-2025
Афиноген (08:11:02 11-12-2025) Декларации и мониторинг за доходами чиновников- в публичное ... Какое народное пространство?
А если враги узнают, уже всё засекречено. А будет ещё секретнее
08:23:39 11-12-2025
В переводе на русский язык: вы нам должны верить, быть благодарны и непрерывно кланяться. А уж проконтролируем мы себя сами...
09:06:26 11-12-2025
Уже четвертый год не публикуют доходы властимущих, но судя по инстограмам они живут на сверхдоходы....
09:10:41 11-12-2025
Как далёк правящий класс от народа. И в бытовом плане живет на порядок лучше, чем учителя, врачи, инженеры , мелкий чиновник и т.д. по списку. И отгораживаются законами от контроля со стороны и государства, и народа. Декларации и доходы - в публичное пространство!!! Под народный контроль!!!(Поддерживаю Афиногена),
09:38:10 11-12-2025
Контроль над доходами и расходами наших чиновников нужно передать китайцам.
Раз в полгода вывозить всех чиновников в Китай на полиграф, тех кто его пройдёт - привозить обратно.
12:56:09 11-12-2025
Гость (09:38:10 11-12-2025) Контроль над доходами и расходами наших чиновников нужно пер... зачем так далеко,можно в Беларусь...
09:42:09 11-12-2025
Перед законом все равны, но некоторые ровнее.
09:58:21 11-12-2025
99 процентов депутатов и госслужащих нищие по сравнению с бизнесменами края. Самые дорогие авто края принадлежат ни чиновникам и не депутатам. Тоже касается и жилья. Не там ищите господа!
10:06:56 11-12-2025
Депутат (09:58:21 11-12-2025) 99 процентов депутатов и госслужащих нищие по сравнению с би... а где искать, может, подскажете?
10:58:53 11-12-2025
го (10:06:56 11-12-2025) а где искать, может, подскажете?...
У жен, детей, тещ, родителей, братьев, сестер... "Некоторые" умудрялись на шофера записывать имущество.
10:38:22 11-12-2025
Депутат (09:58:21 11-12-2025) 99 процентов депутатов и госслужащих нищие по сравнению с би...
Наверное поэтому у "кристально честного" Шойгу все заместители воровали миллиардами?
10:52:09 11-12-2025
А почему нельзя совместить? Цифровой контроль для оперативного реагирования на появление имущества не соответствующего доходу, только сюда надо добавить и всех близких родственников, а Декларация - это заверенный личной подписью отчет о доходах и расходах, ничего унизительного для гос служащего в нем нет.