В Госдуме предложили отменить ежегодные декларации для чиновников

Инициатива предполагает переход на постоянный цифровой контроль доходов и имущества вместо разовой годовой отчетности

11 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Госдуме предложили отказаться от ежегодного представления деклараций о доходах чиновников. Вместо этого планируется внедрить систему постоянного цифрового мониторинга их финансового положения, пишет РБК.

Как сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, это позволит оперативно получать информацию о любых изменениях в доходах и имуществе госслужащих, не дожидаясь весенней отчетности. По его словам, такой подход переведет антикоррупционный контроль на более высокий уровень и позволит быстрее реагировать на нарушения.

При этом Пискарев подчеркнул необходимость защиты персональных данных чиновников от использования в противоправных целях, таких как шантаж или вымогательство. Соответствующий пакет законопроектов уже внесен на рассмотрение.

