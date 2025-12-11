НОВОСТИОбщество

В Госдуме предложили отменить ежегодные декларации для чиновников

Инициатива предполагает переход на постоянный цифровой контроль доходов и имущества вместо разовой годовой отчетности

11 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Госдуме предложили отказаться от ежегодного представления деклараций о доходах чиновников. Вместо этого планируется внедрить систему постоянного цифрового мониторинга их финансового положения, пишет РБК.

Как сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, это позволит оперативно получать информацию о любых изменениях в доходах и имуществе госслужащих, не дожидаясь весенней отчетности. По его словам, такой подход переведет антикоррупционный контроль на более высокий уровень и позволит быстрее реагировать на нарушения.

При этом Пискарев подчеркнул необходимость защиты персональных данных чиновников от использования в противоправных целях, таких как шантаж или вымогательство. Соответствующий пакет законопроектов уже внесен на рассмотрение.

Ранее арестованный за коррупцию чиновник сбежал на СВО и там вновь попался на взятке.

Россия чиновники Госдума Законопроекты

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

07:19:01 11-12-2025

Надеюсь, что такая система будет эффективнее.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ник

10:27:53 11-12-2025

Гость (07:19:01 11-12-2025) Надеюсь, что такая система будет эффективнее.... надежды юношей питают.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:32:35 11-12-2025

ник (10:27:53 11-12-2025) надежды юношей питают.... Отраду старцам подают...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:25:39 11-12-2025

А почему выделяются персональные данные их в отдельную категорию? Чтоли воровать данные других категорий можно (не страшно)? Кроме того, по итогу инициативы: больше никто не узнает об их доходах?

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:32:45 11-12-2025

У китайцев самая эффективная система контроля за доходами чиновников. Нужно перенимать лучшее...

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

07:53:33 11-12-2025

Гость (07:32:45 11-12-2025) У китайцев самая эффективная система контроля за доходами чи... "Чик, уноси готовенького.." "С"

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:00:13 11-12-2025

давно от этих глупостей надо отказываться.
таких вопросов купчишкам и дюжим государственникам задавать не престало.
надо ломать шапку и кланяться, и быть в неоплатном долгу за то что нашу жизнь делают краше и краше день ото дня.
и обязательно цак носить и приседать

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:42 11-12-2025

Гость (08:00:13 11-12-2025) давно от этих глупостей надо отказываться.таких вопросов...
Непонятно к чему вообще эти полумеры, надо просто выдавать чиновникам определенные квоты на воровство. Например, министры - 1 млрд рублей в год, депутаты - 350 млн в год

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

08:11:02 11-12-2025

Декларации и мониторинг за доходами чиновников- в публичное пространство.Народ должен знать своих "героев".

  33 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:06 11-12-2025

Афиноген (08:11:02 11-12-2025) Декларации и мониторинг за доходами чиновников- в публичное ... Какое народное пространство?
А если враги узнают, уже всё засекречено. А будет ещё секретнее

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:23:39 11-12-2025

В переводе на русский язык: вы нам должны верить, быть благодарны и непрерывно кланяться. А уж проконтролируем мы себя сами...

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:26 11-12-2025

Уже четвертый год не публикуют доходы властимущих, но судя по инстограмам они живут на сверхдоходы....

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

09:10:41 11-12-2025

Как далёк правящий класс от народа. И в бытовом плане живет на порядок лучше, чем учителя, врачи, инженеры , мелкий чиновник и т.д. по списку. И отгораживаются законами от контроля со стороны и государства, и народа. Декларации и доходы - в публичное пространство!!! Под народный контроль!!!(Поддерживаю Афиногена),

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:38:10 11-12-2025

Контроль над доходами и расходами наших чиновников нужно передать китайцам.
Раз в полгода вывозить всех чиновников в Китай на полиграф, тех кто его пройдёт - привозить обратно.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:09 11-12-2025

Гость (09:38:10 11-12-2025) Контроль над доходами и расходами наших чиновников нужно пер... зачем так далеко,можно в Беларусь...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:42:09 11-12-2025

Перед законом все равны, но некоторые ровнее.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Депутат

09:58:21 11-12-2025

99 процентов депутатов и госслужащих нищие по сравнению с бизнесменами края. Самые дорогие авто края принадлежат ни чиновникам и не депутатам. Тоже касается и жилья. Не там ищите господа!

  -26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
го

10:06:56 11-12-2025

Депутат (09:58:21 11-12-2025) 99 процентов депутатов и госслужащих нищие по сравнению с би... а где искать, может, подскажете?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:53 11-12-2025

го (10:06:56 11-12-2025) а где искать, может, подскажете?...
У жен, детей, тещ, родителей, братьев, сестер... "Некоторые" умудрялись на шофера записывать имущество.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:22 11-12-2025

Депутат (09:58:21 11-12-2025) 99 процентов депутатов и госслужащих нищие по сравнению с би...
Наверное поэтому у "кристально честного" Шойгу все заместители воровали миллиардами?

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:52:09 11-12-2025

А почему нельзя совместить? Цифровой контроль для оперативного реагирования на появление имущества не соответствующего доходу, только сюда надо добавить и всех близких родственников, а Декларация - это заверенный личной подписью отчет о доходах и расходах, ничего унизительного для гос служащего в нем нет.

  14 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров