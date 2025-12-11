В Госдуме предупредили о крупных штрафах за стихийную продажу икры и елок

За незаконную торговлю во дворах могут оштрафовать на 200 тысяч рублей, а при повторном нарушении — на 500 тысяч

11 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Красная икра / Фото: unsplash.com / Oxa Roxa

В преддверии Нового года в Госдуме напомнили о крупных штрафах за незаконную торговлю праздничными товарами из автомобилей во дворах жилых домов. Как сообщил в беседе с РИА Новости зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, за такие действия юридическим лицам грозит штраф до 200 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 500 тысяч.

«Часто фиксируются случаи, когда некоторые предприимчивые соседи хотят подзаработать и открывают стихийные торговые точки, реализуя товары прямо из багажников автомобилей», – отметил депутат.

В ассортименте обычно елки, мандарины и даже красная икра, что нарушает не только закон, но и санитарные нормы.

Аксененко подчеркнул, что покупка таких продуктов опасна для здоровья, особенно это касается икры, которая хранится без соблюдения температурного режима.

При обнаружении несанкционированной торговли он рекомендовал обращаться в управляющую компанию, административную инспекцию или полицию, а также фиксировать нарушения на фото и видео.