В Госдуме предупредили о крупных штрафах за стихийную продажу икры и елок
За незаконную торговлю во дворах могут оштрафовать на 200 тысяч рублей, а при повторном нарушении — на 500 тысяч
11 декабря 2025, 08:35, ИА Амител
В преддверии Нового года в Госдуме напомнили о крупных штрафах за незаконную торговлю праздничными товарами из автомобилей во дворах жилых домов. Как сообщил в беседе с РИА Новости зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, за такие действия юридическим лицам грозит штраф до 200 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 500 тысяч.
«Часто фиксируются случаи, когда некоторые предприимчивые соседи хотят подзаработать и открывают стихийные торговые точки, реализуя товары прямо из багажников автомобилей», – отметил депутат.
В ассортименте обычно елки, мандарины и даже красная икра, что нарушает не только закон, но и санитарные нормы.
Аксененко подчеркнул, что покупка таких продуктов опасна для здоровья, особенно это касается икры, которая хранится без соблюдения температурного режима.
При обнаружении несанкционированной торговли он рекомендовал обращаться в управляющую компанию, административную инспекцию или полицию, а также фиксировать нарушения на фото и видео.
09:01:52 11-12-2025
Про продукты соглашусь, а всё остальное - чистой воды лобби крупных реселлеров..
Так проще - повсеместно всё запретить и работать с крупными игроками.
09:37:07 11-12-2025
кому надо отстегнут и будут торговать, как и раньше
09:53:43 11-12-2025
Люди просто выживают как могут уже. Было бы всё хорошо, не стояли бы по дворам и дорогам с багажниками. А продукты... Ну просто брать у проверенных людей.
Я раз на рынке брал в торговой точке говяжий язык замороженный. Варить начали, в квартире вонь. Протухший. Что вот дало это всё официальное и проверенное? А если б на начальных стадиях разложения был? Так бы и съели.
10:03:55 11-12-2025
а что за очаровано-зачарованный минусует?
люди работают как могут, то что крупных продаванов колбасит - это их проблемы
10:37:24 11-12-2025
"за такие действия юридическим лицам грозит штраф" - про физические лица ничего не сказано, а значит можно.