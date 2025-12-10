Колесо обозрения продают с аукциона в Камне-на-Оби по начальной цене 6,4 млн рублей

Аттракциону в парке культуры почти 20 лет

10 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Колесо обозрения в Камне-на-Оби / Фото: РТС Тендер

В Камне-на-Оби на продажу выставили колесо обозрения, которое стоит в городском парке культуры. Соответствующие сведения размещены на сайте РТС Тендер.

Речь идет о реализации арестованного имущества в соответствии с требованиями Гражданского кодекса. Причиной стали накопившиеся долги. В качестве продавца выступает управление Росимущества.

«Вид аттракциона – механизированные вращательные движения, 2006 год выпуска, имеются кабинки для пассажиров в количестве 20 штук», – говорится в описании.

Уточняется, что колесо расположено по ул. Ленина, 72. Начальная цена лота – 6,4 млн рублей, шаг аукциона – 64 тыс., или 1% от начальной цены. Заявки будут приниматься до 24 декабря, сам аукцион состоится 29 декабря и 30-го будут подведены итоги.

Этой осенью в барнаульском парке "Арлекино" завершили установку самого большого в городе колеса обозрения. Аттракцион достигает в высоту 60–75 метров, что в три раза выше прежнего колеса, высота которого составляет 26 метров.

А колесо обозрения на набережной Оби, наоборот, разобрали в связи с наступлением холодов. Оказывается, его работа была рассчитана только на летние месяцы.