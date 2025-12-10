Эксперт рассказал, кому в России грозит заразиться гонконгским гриппом

Главные группы риска — дети и пожилые люди

10 декабря 2025, 23:00, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru рассказал о ситуации с гонконгским гриппом (штамм H3N2) в стране. По его словам, этот вирус входит в состав сезонной вакцины, которой уже привиты 78 миллионов россиян.

Онищенко отметил, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом пока соответствует среднемноголетним показателям, и лишь в пяти крупных городах уровень превышен. Он подчеркнул, что циркулирующие штаммы актуальны и включены в вакцины.

«Если почувствовали недомогание, повысилась температура, появились признаки острой респираторной инфекции, не надо геройствовать, лучше вызвать врача», – призвал санитарный врач.

Главными группами риска он назвал детей и пожилых людей, которых особенно важно защитить от заражения.