Эксперт рассказал, кому в России грозит заразиться гонконгским гриппом
Главные группы риска — дети и пожилые люди
10 декабря 2025, 23:00, ИА Амител
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru рассказал о ситуации с гонконгским гриппом (штамм H3N2) в стране. По его словам, этот вирус входит в состав сезонной вакцины, которой уже привиты 78 миллионов россиян.
Онищенко отметил, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом пока соответствует среднемноголетним показателям, и лишь в пяти крупных городах уровень превышен. Он подчеркнул, что циркулирующие штаммы актуальны и включены в вакцины.
«Если почувствовали недомогание, повысилась температура, появились признаки острой респираторной инфекции, не надо геройствовать, лучше вызвать врача», – призвал санитарный врач.
Главными группами риска он назвал детей и пожилых людей, которых особенно важно защитить от заражения.
"не надо геройствовать, лучше вызвать врача», – призвал санитарный врач" ----- Странно! у Какой то параллельный мир, у нас по записи врач примет через месяц.
07:54:24 11-12-2025
Гость (23:50:36 10-12-2025) "не надо геройствовать, лучше вызвать врача», – призвал сани... пока не принял, идите в храм и прикладывайте подорожник.