Лариса Долина 12 лет не платила налоги за тайный подмосковный дворец

У артистки появилась еще одна "схема", следующая в копилку к предыдущей истории с мошенниками

10 декабря 2025, 13:20, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Лариса Долина более десяти лет не платила налоги за второй дом в Подмосковье – речь идет о скрытом от учета четырехэтажном особняке. Как сообщает Shot, сумма недоимки за этот период приблизилась к миллиону рублей.

По информации издания, в 2003 году певица приобрела участок в элитном поселке Славино. Сначала на земле появился трехэтажный коттедж площадью около 360 квадратов – его Долина не скрывала, показывала в соцсетях и в интервью. Но позже рядом началось строительство куда более крупного объекта.

«На соседнем участке вырос второй дом – почти 660 квадратных метров и четыре этажа. Стройка завершилась к 2011 году, однако оформлять недвижимость в собственность артистка не стала. В итоге особняк более десяти лет существовал только "фактически", но не юридически, а значит, налог на него не начислялся и не платился», – пишет Shot.

На кадастровый учет коттедж поставили лишь в августе 2024 года. Решилась на узаконивание недвижимости Долина, вероятно, после недавнего случая, когда мошенники обманули ее с использованием фейкового фото Человека-паука. Опасаясь повторных неприятностей, певица легализовала и скрытый дом.

По подсчетам Shot, за время отсутствия регистрации она сэкономила около миллиона рублей. Так у артистки появилась еще одна "схема", следующая в копилку к предыдущей истории с мошенниками.

В ноябре Второй кассационный суд подтвердил решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда, согласно которым квартира возвращается в собственность Долиной. Суд признал, что певица продала жилье под давлением мошенников. Покупательнице Полине Лурье при этом не вернули деньги, а ее иск был отклонен. После этого вокруг Долиной разгорелась волна критики – пользователи соцсетей и некоторые коллеги артистки заявили о своем несогласии с решениями, а сцены с народной артисткой России даже начали вырезать из новогодних телепрограмм. В Госдуме отметили, что теперь ее творческая биография будет восприниматься в контексте скандала с квартирой.

5 декабря Долина впервые подробно рассказала о мошеннической схеме, в которую попала. В эфире Первого канала она принесла извинения покупательнице и заявила, что намерена полностью вернуть средства. Однако, как отметила адвокат Лурье, предложенная схема возврата не учитывает инфляцию, компенсационные выплаты и не содержит конкретных сроков. По этой причине Лурье намерена добиваться того, чтобы Верховный суд признал сделку действительной и вернул ей квартиру.