Лариса Долина 12 лет не платила налоги за тайный подмосковный дворец

У артистки появилась еще одна "схема", следующая в копилку к предыдущей истории с мошенниками

10 декабря 2025, 13:20, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom
Лариса Долина более десяти лет не платила налоги за второй дом в Подмосковье – речь идет о скрытом от учета четырехэтажном особняке. Как сообщает Shot, сумма недоимки за этот период приблизилась к миллиону рублей.

По информации издания, в 2003 году певица приобрела участок в элитном поселке Славино. Сначала на земле появился трехэтажный коттедж площадью около 360 квадратов – его Долина не скрывала, показывала в соцсетях и в интервью. Но позже рядом началось строительство куда более крупного объекта.

«На соседнем участке вырос второй дом – почти 660 квадратных метров и четыре этажа. Стройка завершилась к 2011 году, однако оформлять недвижимость в собственность артистка не стала. В итоге особняк более десяти лет существовал только "фактически", но не юридически, а значит, налог на него не начислялся и не платился», – пишет Shot.

На кадастровый учет коттедж поставили лишь в августе 2024 года. Решилась на узаконивание недвижимости Долина, вероятно, после недавнего случая, когда мошенники обманули ее с использованием фейкового фото Человека-паука. Опасаясь повторных неприятностей, певица легализовала и скрытый дом.

По подсчетам Shot, за время отсутствия регистрации она сэкономила около миллиона рублей. Так у артистки появилась еще одна "схема", следующая в копилку к предыдущей истории с мошенниками.

В ноябре Второй кассационный суд подтвердил решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда, согласно которым квартира возвращается в собственность Долиной. Суд признал, что певица продала жилье под давлением мошенников. Покупательнице Полине Лурье при этом не вернули деньги, а ее иск был отклонен. После этого вокруг Долиной разгорелась волна критики – пользователи соцсетей и некоторые коллеги артистки заявили о своем несогласии с решениями, а сцены с народной артисткой России даже начали вырезать из новогодних телепрограмм. В Госдуме отметили, что теперь ее творческая биография будет восприниматься в контексте скандала с квартирой.

5 декабря Долина впервые подробно рассказала о мошеннической схеме, в которую попала. В эфире Первого канала она принесла извинения покупательнице и заявила, что намерена полностью вернуть средства. Однако, как отметила адвокат Лурье, предложенная схема возврата не учитывает инфляцию, компенсационные выплаты и не содержит конкретных сроков. По этой причине Лурье намерена добиваться того, чтобы Верховный суд признал сделку действительной и вернул ей квартиру.

Сколько зарабатывает Лариса Долина и за какой срок она могла бы "отбить" свою квартиру?

СМИ подсчитали, сколько артистке нужно выступать ради спорного жилья
Avatar Picture
Гость

13:24:10 10-12-2025

Прндставляю что там за остальные доверенные лица старшего

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаулец

13:25:32 10-12-2025

ЖАБА!

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Палач

13:29:27 10-12-2025

Казнить, нельзя помиловать!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

13:34:39 10-12-2025

Какой честный взгляд, Зря лариска по судам пошла, сейчас много скелетов выроют. Ареол бедной и несчастной потускнеет.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:52 10-12-2025

Ждем новостей о 85 невольниках, прикованных цепями в подвале дворца. Их заставляли бесплатно трудиться на стройке и петь репертуар Долиной.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:01 10-12-2025

Гость (13:34:52 10-12-2025) Ждем новостей о 85 невольниках, прикованных цепями в подвале... Не, не петь - слушать!

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:42 10-12-2025

понеслась... хороший такой посыл нашей бохеме, что амбиции надо бы поумерить, как и гонорары. а то возомнили из себя лидеров общественного мнения, лицедеи

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

13:52:32 10-12-2025

Стройка завершилась к 2011 году, однако оформлять недвижимость в собственность артистка не стала. В итоге особняк более десяти лет существовал только "фактически", но не юридически - Никто не видел, никто не зал, участкового нет, администрация пешком не ходит, налоги не нужны.. потом 10 лет какую то амнистию рекламируют..

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

14:01:15 10-12-2025

dok_СФ (13:52:32 10-12-2025) Стройка завершилась к 2011 году, однако оформлять недвижимос... Ну кто на такого человека покусится, сегодняшняя движуха пример, вот все и делали вид что не видят, не знают.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:39 10-12-2025

dok_СФ (13:52:32 10-12-2025) Стройка завершилась к 2011 году, однако оформлять недвижимос... А как подключали электричество, воду? К какому-то адресу услуги должны быть привязаны?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:03:14 10-12-2025

Почему блогеров за неоплату налогов "закрывают" а вот таких нет.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:18 10-12-2025

Гость (14:03:14 10-12-2025) Почему блогеров за неоплату налогов "закрывают" а вот таких ...
дайте срок, все только начинается

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

17:00:11 10-12-2025

Гость (14:03:14 10-12-2025) Почему блогеров за неоплату налогов "закрывают" а вот таких ... Так и они долгое время не "светились" по налогам, заметили только вчера..

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:53:02 10-12-2025

как можно построить дворец без коммуникаций? свет вода канализация отопление? КАК?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:34 10-12-2025

Да, и за свет, воду, отопление получается тоже не платила, раз дом официально не существовал?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:02 10-12-2025

Гость (15:07:39 10-12-2025) А как подключали электричество, воду? К какому-то адресу усл... Достаточно документов на землю.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:07 10-12-2025

Гость (15:07:39 10-12-2025) А как подключали электричество, воду? К какому-то адресу усл... Достаточно документов на землю.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:39:00 10-12-2025

Народная аотимтка РФ крысячила против РФ
Отправьте её в Палестину, на перевоспитание

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
да уж

17:03:49 10-12-2025

бабкаскамерша ещё и воровка?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:29:03 10-12-2025

ей лимон что слону дробина

  6 Нравится
Ответить
