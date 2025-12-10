Лариса Долина 12 лет не платила налоги за тайный подмосковный дворец
У артистки появилась еще одна "схема", следующая в копилку к предыдущей истории с мошенниками
10 декабря 2025, 13:20, ИА Амител
Лариса Долина более десяти лет не платила налоги за второй дом в Подмосковье – речь идет о скрытом от учета четырехэтажном особняке. Как сообщает Shot, сумма недоимки за этот период приблизилась к миллиону рублей.
По информации издания, в 2003 году певица приобрела участок в элитном поселке Славино. Сначала на земле появился трехэтажный коттедж площадью около 360 квадратов – его Долина не скрывала, показывала в соцсетях и в интервью. Но позже рядом началось строительство куда более крупного объекта.
«На соседнем участке вырос второй дом – почти 660 квадратных метров и четыре этажа. Стройка завершилась к 2011 году, однако оформлять недвижимость в собственность артистка не стала. В итоге особняк более десяти лет существовал только "фактически", но не юридически, а значит, налог на него не начислялся и не платился», – пишет Shot.
На кадастровый учет коттедж поставили лишь в августе 2024 года. Решилась на узаконивание недвижимости Долина, вероятно, после недавнего случая, когда мошенники обманули ее с использованием фейкового фото Человека-паука. Опасаясь повторных неприятностей, певица легализовала и скрытый дом.
По подсчетам Shot, за время отсутствия регистрации она сэкономила около миллиона рублей. Так у артистки появилась еще одна "схема", следующая в копилку к предыдущей истории с мошенниками.
В ноябре Второй кассационный суд подтвердил решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда, согласно которым квартира возвращается в собственность Долиной. Суд признал, что певица продала жилье под давлением мошенников. Покупательнице Полине Лурье при этом не вернули деньги, а ее иск был отклонен. После этого вокруг Долиной разгорелась волна критики – пользователи соцсетей и некоторые коллеги артистки заявили о своем несогласии с решениями, а сцены с народной артисткой России даже начали вырезать из новогодних телепрограмм. В Госдуме отметили, что теперь ее творческая биография будет восприниматься в контексте скандала с квартирой.
5 декабря Долина впервые подробно рассказала о мошеннической схеме, в которую попала. В эфире Первого канала она принесла извинения покупательнице и заявила, что намерена полностью вернуть средства. Однако, как отметила адвокат Лурье, предложенная схема возврата не учитывает инфляцию, компенсационные выплаты и не содержит конкретных сроков. По этой причине Лурье намерена добиваться того, чтобы Верховный суд признал сделку действительной и вернул ей квартиру.
13:24:10 10-12-2025
Прндставляю что там за остальные доверенные лица старшего
13:25:32 10-12-2025
ЖАБА!
13:29:27 10-12-2025
Казнить, нельзя помиловать!
13:34:39 10-12-2025
Какой честный взгляд, Зря лариска по судам пошла, сейчас много скелетов выроют. Ареол бедной и несчастной потускнеет.
13:34:52 10-12-2025
Ждем новостей о 85 невольниках, прикованных цепями в подвале дворца. Их заставляли бесплатно трудиться на стройке и петь репертуар Долиной.
14:52:01 10-12-2025
Гость (13:34:52 10-12-2025) Ждем новостей о 85 невольниках, прикованных цепями в подвале... Не, не петь - слушать!
13:37:42 10-12-2025
понеслась... хороший такой посыл нашей бохеме, что амбиции надо бы поумерить, как и гонорары. а то возомнили из себя лидеров общественного мнения, лицедеи
13:52:32 10-12-2025
Стройка завершилась к 2011 году, однако оформлять недвижимость в собственность артистка не стала. В итоге особняк более десяти лет существовал только "фактически", но не юридически - Никто не видел, никто не зал, участкового нет, администрация пешком не ходит, налоги не нужны.. потом 10 лет какую то амнистию рекламируют..
14:01:15 10-12-2025
dok_СФ (13:52:32 10-12-2025) Стройка завершилась к 2011 году, однако оформлять недвижимос... Ну кто на такого человека покусится, сегодняшняя движуха пример, вот все и делали вид что не видят, не знают.
15:07:39 10-12-2025
dok_СФ (13:52:32 10-12-2025) Стройка завершилась к 2011 году, однако оформлять недвижимос... А как подключали электричество, воду? К какому-то адресу услуги должны быть привязаны?
14:03:14 10-12-2025
Почему блогеров за неоплату налогов "закрывают" а вот таких нет.
16:02:18 10-12-2025
Гость (14:03:14 10-12-2025) Почему блогеров за неоплату налогов "закрывают" а вот таких ...
дайте срок, все только начинается
17:00:11 10-12-2025
Гость (14:03:14 10-12-2025) Почему блогеров за неоплату налогов "закрывают" а вот таких ... Так и они долгое время не "светились" по налогам, заметили только вчера..
14:53:02 10-12-2025
как можно построить дворец без коммуникаций? свет вода канализация отопление? КАК?
15:04:34 10-12-2025
Да, и за свет, воду, отопление получается тоже не платила, раз дом официально не существовал?
16:21:02 10-12-2025
Гость (15:07:39 10-12-2025) А как подключали электричество, воду? К какому-то адресу усл... Достаточно документов на землю.
16:24:07 10-12-2025
Гость (15:07:39 10-12-2025) А как подключали электричество, воду? К какому-то адресу усл... Достаточно документов на землю.
16:39:00 10-12-2025
Народная аотимтка РФ крысячила против РФ
Отправьте её в Палестину, на перевоспитание
17:03:49 10-12-2025
бабкаскамерша ещё и воровка?
17:29:03 10-12-2025
ей лимон что слону дробина