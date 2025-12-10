Стало известно, кого россияне считают настоящими героями
В фаворитах – военные, задействованные на передовой
10 декабря 2025, 15:05, ИА Амител
Согласно данным опроса ВЦИОМ, более половины россиян (52%) считают, что звание героев 2025 года заслуживают военные, выполняющие задачи в зонах конфликтов. Значительная доля опрошенных (45%) выразила признательность врачам и медицинскому персоналу, а 40% отметили важную роль сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций.
Как сообщает РИА Новости, с точки зрения респондентов солдаты в горячих точках являются главными героями текущего года. Врачи и медсестры заняли второе место, а сотрудники МЧС, оказывающие помощь в экстренных ситуациях, – третье. Волонтерская деятельность и социальная работа были отмечены 19% участников опроса, а действия полицейских, обезвреживающих преступников с риском для жизни, – 18%.
Помимо прочего, 13% респондентов выразили мнение, что учителей тоже можно считать героями, 11% выделили ученых-вирусологов, занимающихся разработкой вакцин, 8% назвали режиссеров, писателей и журналистов, честно освещающих актуальные общественные проблемы, и 5% указали на политиков, борющихся с общественной несправедливостью.
15:30:56 10-12-2025
герои - это обычные люди, которые не полезли впетлю, живут и, работают и ростят детей.
наперекор штрафунам, замещателм, запрещателям, законничкам, экспертам, предлагателям, контроллерам и наказателям.
15:35:35 10-12-2025
Я герой. Я сам знаю это. Просто я очень скромный и никому об этом не говорю.
18:26:10 10-12-2025
Гость (15:35:35 10-12-2025) Я герой. Я сам знаю это. Просто я очень скромный и никому об... ]Не хотите познакомиться?
15:55:51 10-12-2025
ДОБРОЕ УТРО , ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ !
ДОБРОЕ УТРО - ТЕБЕ ! И ТАКИМ КАК ТЫ
16:12:31 10-12-2025
Врачи, учителя, пожарные и сотрудники МЧС, ученые, работники аграрного сектора (они нас всех кормят). Короче все те, чей труд государство оценивает минимально и только вставляет палки в колеса.
16:27:28 10-12-2025
Интересно есть среди аудитории Амика те кто проходил такой опрос? Или тут все не Россияне?
16:43:37 10-12-2025
Гость (16:27:28 10-12-2025) Интересно есть среди аудитории Амика те кто проходил такой о... Лично у меня ВЦИОМ с любыми опросами давно идет по известному адресу. Звонят в принципе довольно регулярно. А в чем суть вашего вопроса, собственно?
17:30:04 10-12-2025
Гость (16:43:37 10-12-2025) Лично у меня ВЦИОМ с любыми опросами давно идет по известном... Ни разу не звонили, ни мне не родственникам. С каких номеров звонят хоть 8-800?
18:06:27 10-12-2025
Гость (17:30:04 10-12-2025) Ни разу не звонили, ни мне не родственникам. С каких номеров... Да я помню, что ли? Сразу в блок летят.
17:57:35 10-12-2025
Похоже комментаторы не россияне, ибо с фциомом не бьётся от слова совсем
18:24:19 10-12-2025
Мои герои все! Кто помогает людям! Спасибо Вам!!!!Люди!
18:27:30 10-12-2025
Возьмите замуж♥️
21:46:48 10-12-2025
Ируся (18:27:30 10-12-2025) Возьмите замуж♥️... Думаете вас только Герой вывезет?)))
18:56:51 10-12-2025
«У бюджета Москвы есть все возможности, чтобы обеспечить достойную старость нашим людям, которые вышли на заслуженный отдых. Надеюсь, что к 2030 году на пенсию в столице будут выходить в 40 лет», – сказал Собянин.Размер пенсии будет зависеть от стажа и размера заработной платы, но сумма ежемесячной выплаты составит не менее 85 тысяч рублей. Также столичным пенсионерам сразу же будет доступен весь комплекс мер социальной поддержки – бесплатный проезд в общественном транспорте, полис ДМС, 90% скидка на покупку лекарств, освобождение от оплаты услуг ЖКХ и другие привилегии.
Имеющие статус «коренных москвичей» будут выходить автоматически выходить на пенсию в 45 лет. Остальным гражданам, которые проживают в столице, после достижения этого возраста необходимо обратиться с заявлением в мэрию с просьбой включить их в реестр московских пенсионеров.
Как вам?
08:24:29 11-12-2025
гость (18:56:51 10-12-2025) «У бюджета Москвы есть все возможности, чтобы обеспечить дос...
Ох...ли совсем !!! Чем они это заслужили? И так вся страна на них работает все бабки туда.
И почему это вся страна москвичей так любит??
08:37:39 11-12-2025
гость (18:56:51 10-12-2025) «У бюджета Москвы есть все возможности, чтобы обеспечить дос... рада за племянницу.
09:23:32 11-12-2025
гость (18:56:51 10-12-2025) «У бюджета Москвы есть все возможности, чтобы обеспечить дос... Слушайте ,граждане,это невероятно.Неужели это имело место быть?А кто может подтвердить истину насчёт возраста выхода на пенсию москвичей и размер их пенсий?Это должна знать вся страна.