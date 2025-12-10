Стало известно, кого россияне считают настоящими героями

В фаворитах – военные, задействованные на передовой

10 декабря 2025, 15:05, ИА Амител

Военный на учениях / Фото: amic.ru

Согласно данным опроса ВЦИОМ, более половины россиян (52%) считают, что звание героев 2025 года заслуживают военные, выполняющие задачи в зонах конфликтов. Значительная доля опрошенных (45%) выразила признательность врачам и медицинскому персоналу, а 40% отметили важную роль сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает РИА Новости, с точки зрения респондентов солдаты в горячих точках являются главными героями текущего года. Врачи и медсестры заняли второе место, а сотрудники МЧС, оказывающие помощь в экстренных ситуациях, – третье. Волонтерская деятельность и социальная работа были отмечены 19% участников опроса, а действия полицейских, обезвреживающих преступников с риском для жизни, – 18%.

Помимо прочего, 13% респондентов выразили мнение, что учителей тоже можно считать героями, 11% выделили ученых-вирусологов, занимающихся разработкой вакцин, 8% назвали режиссеров, писателей и журналистов, честно освещающих актуальные общественные проблемы, и 5% указали на политиков, борющихся с общественной несправедливостью.