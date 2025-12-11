НОВОСТИОбщество

Новогодний стиль. Как торговые центры Барнаула встречают праздник

И полюбоваться, и пофотографироваться

11 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Новогодние елки в ТЦ Барнаула / Фото: amic.ru

В Барнауле набирает обороты новогодняя атмосфера. Пока на улицах города постепенно появляются елки и праздничная иллюминация, торговые центры уже полностью погрузились в атмосферу зимних праздников. В нашей фотоленте – самые красивые елки и фотозоны, которые встречают посетителей в ТЦ города. 

Напомним, что главная елка Барнаула в этом году будет установлена на площади Свободы, которая будет закрыта до 5 февраля. При этом проезд по улицам Пушкина и Ползунова на участке от проспекта Ленина до проспекта Красноармейского сохраняется. Общественный транспорт в этот период работает по временным схемам. Праздничное открытие новогоднего городка запланировано на 26 декабря.

