В Госдуме предложили создать российский аналог Roblox
Антон Немкин заявил, что отечественная платформа должна обеспечить безопасность детей через строгую модерацию
10 декабря 2025, 22:30, ИА Амител
После блокировки Roblox в России предложили создать отечественный аналог популярной игровой платформы под контролем государства. Инициативу поддержал член комитета по информационной политике Антон Немкин, заявив, что российский проект должен гарантировать безопасность детей через реальную, а не формальную модерацию, пишет "Газета.ру".
«Создание отечественной альтернативы в условиях ограничения доступа к Roblox – это шаг к формированию безопасной, прозрачной и управляемой цифровой среды», – подчеркнул депутат.
Он добавил, что в России есть компании, способные разработать проект мирового уровня, а государство должно координировать этот процесс.
Напомним, 3 декабря Роскомнадзор заблокировал игру из-за распространения экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ*. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о десятках тысяч обращений от детей и родителей, а также о том, что каждый второй ребенок пишет о желании уехать из России.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
22:32:07 10-12-2025
Аналог Артека сделайте.
22:47:26 10-12-2025
Читайте между строк. Мы выделим миллиард рублей ноунейм шараге, владельцем которой будет чей-то сват/брат, чтобы они нам через год сделали аналог Роблокса. Через год они покажут мертворожденное убожество вроде Смуты, Макса или Спутника (который браузер, помните такое?). Народ побарагозит в интернете и со временем забудет. А миллиард осядет в Панамских оффшорах.
23:10:09 10-12-2025
Пусть или лучше труселя и стринги китайские снимут, или крестик наденут.
03:06:48 11-12-2025
Дальше будет создание российских аналогов игр Minecraft, Doom, GTA, Quake, Half-life, Super Mario Bros, Sonic the Hedgehog и даже «Говорящий Том». Даже собственный аналог «Тетриса» в России сделают, чтобы стереть из памяти россиян следы русофоба Пажитнова.
03:10:54 11-12-2025
Есть минусы:
1. Попользоваться этим аналогом Roblox можно только в России, и больше нигде. Даже гражданам Беларуси такой возможности будут фактически лишены.
2. Россияне никогда не полюбит этот аналог Roblox, как любой российский недоаналог, начиная с RuTube и заканчивая мозгопромывкой Рувики
09:04:16 11-12-2025
Андрей (03:10:54 11-12-2025) Есть минусы:1. Попользоваться этим аналогом Roblox м... Rutube впервые обогнал YouTube по дневной аудитории на российском рынке.
Так, по данным Mediascope, посещаемость российского видеохостинга в начале декабря превысила 23,8 млн человек, тогда как у YouTube составила 22,3 млн человек.
Если тебе перекроют доступ ко всему зарубежному - ты как миленький будешь сидеть и на отечественном аналоге Roblox, смотреть видео на RuTube и использовать Max. Блокировать то особо еще и не начинали, способов обхода еще много.
09:41:56 11-12-2025
Гость (09:04:16 11-12-2025) Rutube впервые обогнал YouTube по дневной аудитории на росси... Ну то есть вы открыто признаете, что без запрета всего вообще эти поделия не нужны ровным счетом никому) На минуточку, рутуб ровесник ютуба. Дальше можно не продолжать, все и так понятно.
09:56:26 11-12-2025
Гость (09:41:56 11-12-2025) Ну то есть вы открыто признаете, что без запрета всего вообщ... на рутубе делать не чего, плохой поиск, меньший контект, худьшее качество. Просто на безрыбье и рак рыба..
11:06:53 11-12-2025
Гость (09:04:16 11-12-2025) Rutube впервые обогнал YouTube по дневной аудитории на росси... Вчера на собрании в школе учитель сказал, что вынуждены просить ставить родителей в национальном мессенджере + на каждое сообщение учителя, чтобы улучшить статистику
11:17:19 11-12-2025
Гость (11:06:53 11-12-2025) Вчера на собрании в школе учитель сказал, что вынуждены прос... Статистику чего улучшит "+"? Статистику должны считать по зарегистрированным, а не по плюсам. Вам видимо что то в уши надули либо вы не так поняли.
06:14:22 11-12-2025
И заставить всех детей скачать, чтоб без него оценки за четверть не выставляли.
А там прививать традиционные ценности ненавязчиво, отличная идея!
06:40:45 11-12-2025
Какой Роблокс, вы даже гвозди сделать не можете, из Китая привозите!
08:32:39 11-12-2025
Вы сначала сделайте лучше, а потом и блокировать не надо будет. А то как у меня дочь решила бросить секцию, типа не хочу, чем-то другим типа позанимаюсь, чтением например увлекусь, ну и сказали вот как увлечешься чтением так и бросишь.
09:39:12 11-12-2025
Серьезно?.. Быстренько сделать российский аналог самой популярной игровой платформы в мире? Не вопрос. Надо выделить кучу денег, отдать их кому нужно, потом долго рекламировать мертворожденный продукт типа Спутника, а потом дежурно развести руками, сказать "ну не шмогла я, не шмогла" и втихую все прикрыть.
09:45:50 11-12-2025
Гость (09:39:12 11-12-2025) Серьезно?.. Быстренько сделать российский аналог самой попул... Казалось бы причём тут проект Универсальная Электронная Карта.
13:20:36 11-12-2025
МАХ уже сделали.