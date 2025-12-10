В Госдуме предложили создать российский аналог Roblox

Антон Немкин заявил, что отечественная платформа должна обеспечить безопасность детей через строгую модерацию

10 декабря 2025, 22:30, ИА Амител

Roblox / Изображение: кадр из видео на официальном YouTube-канале платформы

После блокировки Roblox в России предложили создать отечественный аналог популярной игровой платформы под контролем государства. Инициативу поддержал член комитета по информационной политике Антон Немкин, заявив, что российский проект должен гарантировать безопасность детей через реальную, а не формальную модерацию, пишет "Газета.ру".

«Создание отечественной альтернативы в условиях ограничения доступа к Roblox – это шаг к формированию безопасной, прозрачной и управляемой цифровой среды», – подчеркнул депутат.

Он добавил, что в России есть компании, способные разработать проект мирового уровня, а государство должно координировать этот процесс.

Напомним, 3 декабря Роскомнадзор заблокировал игру из-за распространения экстремистских материалов и пропаганды ЛГБТ*. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о десятках тысяч обращений от детей и родителей, а также о том, что каждый второй ребенок пишет о желании уехать из России.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено