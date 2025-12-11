В России вырос спрос на красную краску для волос перед Новым годом
Женщины верят, что новый цвет волос принесет удачу в год Огненной Лошади
11 декабря 2025, 07:45, ИА Амител
В преддверии года Огненной Лошади российские женщины массово меняют цвет волос на рыжие, красные и медные оттенки. Согласно данным, которые приводит Shot, спрос на краску соответствующих тонов за последний месяц вырос на 110%.
В лидерах продаж – вишневый (рост спроса на 350%), медный (+196%) и оттенок красного дерева (+70%). Средняя цена на краску колеблется от 300 до 1500 рублей. В салонах красоты спрос на окрашивание в "огненные" цвета тоже увеличился примерно на 15%.
Стилисты объясняют этот тренд верой в символику цвета. Клиентки надеются, что красный притянет деньги и внимание, коралловый – любовь, алый укрепит карьеру, а гранатовый улучшит финансовое положение.
Ранее россияне начали массово скупать конину в преддверии года Огненной Лошади.
08:19:29 11-12-2025
Вот щяс утреца начитался чела с Испаньолы, как жеж интересно - сплошные контрасты.
Красная краска для волос, значит.
09:26:23 11-12-2025
Чо, хотят на лошадей походить?