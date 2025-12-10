"Новые люди" и Корпорация МСП хотят увеличить число технологических бизнесменов в России
Проект направлен на популяризацию инженерных и цифровых специальностей
10 декабря 2025, 14:44, ИА Амител
8 декабря партия "Новые люди" совместно с Корпорацией МСП провели всероссийский телемост "Архитекторы технологического будущего России". Мероприятие объединило студентов технических направлений 20 регионов страны, в том числе более 50 студентов из шести университетов Алтайского края.
Проект реализован в рамках партийной инициативы "Инженеры будущего", направленного на популяризацию инженерных и цифровых специальностей.
Прямой эфир открыл лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в центральной студии в Москве. В ходе телемоста спикеры представили профессии, которые станут ключевыми в ближайшие годы: от специалистов по машинному зрению и робототехнике до инженеров космических сервисов, биомедицинских технологий и квантовых систем.
Гостям также показали VR/AR-разработки и реальные проекты, которые создают студенты и молодые специалисты: цифровые производственные цеха, беспилотники, роботизированные комплексы, системы технического зрения.
Мероприятие завершилось подписанием соглашения о партнерстве между партией и Корпорацией МСП, направленном на развитие технологического предпринимательства и рост числа предпринимателей.
По словам представителей партии, технологическое развитие страны начинается с качественного образования и готовности молодежи осваивать современные профессии.
«Профессии будущего – это не абстракция, а основа технологической самостоятельности страны. И наша задача сегодня – не просто говорить молодежи: "идите в инженеры", а показывать, что за этим стоят реальные возможности, интересные проекты и путь к собственным стартапам. В России уже тысячи предпринимателей создают новые технологии, и ничто не мешает Алтайскому краю стать точкой роста. У нас достаточно талантливых ребят, которым важно увидеть, что здесь им есть где развиваться. Мы должны создать такие условия, чтобы в регионе появлялись не единицы, а десятки молодых специалистов и предпринимателей», – отметил депутат Барнаульской городской Думы от партии "Новые люди" Никита Федюнин.
"направленного на популяризацию инженерных и цифровых специальностей" - для чего популизировать, работа ради работы или ради денег? Цели у партийцев и молодежи есть?