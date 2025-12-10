"Новые люди" и Корпорация МСП хотят увеличить число технологических бизнесменов в России

Проект направлен на популяризацию инженерных и цифровых специальностей

"Новые люди" провели Всероссийский телемост / Фото: Павел Клинов

8 декабря партия "Новые люди" совместно с Корпорацией МСП провели всероссийский телемост "Архитекторы технологического будущего России". Мероприятие объединило студентов технических направлений 20 регионов страны, в том числе более 50 студентов из шести университетов Алтайского края.

Проект реализован в рамках партийной инициативы "Инженеры будущего", направленного на популяризацию инженерных и цифровых специальностей.

Прямой эфир открыл лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в центральной студии в Москве. В ходе телемоста спикеры представили профессии, которые станут ключевыми в ближайшие годы: от специалистов по машинному зрению и робототехнике до инженеров космических сервисов, биомедицинских технологий и квантовых систем.

Гостям также показали VR/AR-разработки и реальные проекты, которые создают студенты и молодые специалисты: цифровые производственные цеха, беспилотники, роботизированные комплексы, системы технического зрения.

Мероприятие завершилось подписанием соглашения о партнерстве между партией и Корпорацией МСП, направленном на развитие технологического предпринимательства и рост числа предпринимателей.

По словам представителей партии, технологическое развитие страны начинается с качественного образования и готовности молодежи осваивать современные профессии.