Почему смартфон быстро разряжается и как продлить жизнь батарее?

Эксперты МТС рассказали, как ухаживать за аккумулятором и увеличить время работы устройства

12 ноября 2025, 13:00, ИА Амител

Мужчина. Смартфон / Фото: cookie_studio / ru.freepik.com

Жалобы на быстро разряжающийся телефон – одни из самых частых. Эксперты МТС объяснили, почему это происходит, и дали простые советы, как продлить жизнь аккумулятору.

Три главные причины

Телефон может "садиться" по разным причинам, но чаще всего виноваты:

Износ аккумулятора. Со временем батарея теряет емкость – это естественный процесс. Современные литий-ионные элементы рассчитаны примерно на 500 циклов зарядки. Через пару лет даже при бережном обращении они начинают держать заряд хуже, и в итоге батарею приходится менять.

Особенности использования. Даже новый аккумулятор быстро "тает", если смартфон работает на пределе. Энергоемкие игры, приложения для фото и видео, навигация, постоянный интернет и фоновые процессы сильно нагружают систему. Проверить, какие программы потребляют больше всего энергии, можно в разделе "Батарея" в настройках – возможно, часть из них можно заменить на менее энергопотребляемые аналоги.

Температурный режим. Холод и жара одинаково вредят батарее. При низких температурах смартфон разряжается быстрее, а при высоких – изнашивается. Зимой стоит прятать устройство в карман или сумку, а летом – не оставлять на солнце и особенно в салоне автомобиля.

Как продлить работу телефона

Чтобы телефон дольше держал заряд, достаточно соблюдать несколько простых правил:

уменьшите яркость экрана – это главный потребитель энергии. Автоматическая регулировка поможет сэкономить заряд;

отключайте ненужные функции. Wi-Fi*, Bluetooth* и геолокацию включайте только при необходимости;

закрывайте фоновые приложения. Даже "бездействуя", они продолжают расходовать заряд;

обновляйте программное обеспечение. Свежие версии системы часто оптимизируют энергопотребление;

отключите автозагрузку и автообновление. Постоянные обновления "съедают" заряд и трафик;

отключите ненужные уведомления, которые вызывают частые включения экрана и расходуют заряд батареи;

используйте темную тему. На светодиодных экранах это снижает энергопотребление;

не оставляйте телефон на зарядке всю ночь. Лучше отключить питание, когда заряд достигнет 100%;

не допускайте полной разрядки – подзаряжайте телефон при 10–20%.

Пора менять батарею

Замена аккумулятора имеет смысл, если устройство в целом работает исправно. Но если есть и другие проблемы – трещины, "зависания", устаревшая модель – рациональнее купить новый смартфон.

При замене важно обращаться в проверенный сервис. Используйте только оригинальные или сертифицированные аккумуляторы – это продлит срок службы устройства и снизит риск поломки. Требуйте гарантию на выполненную работу и тестирования после замены.

*Wi-Fi ("Вай-Фай"); Bluetooth ("Блютуз")

Фото: ru.freepik.com