Почему смартфон быстро разряжается и как продлить жизнь батарее?
Эксперты МТС рассказали, как ухаживать за аккумулятором и увеличить время работы устройства
12 ноября 2025, 13:00, ИА Амител
Жалобы на быстро разряжающийся телефон – одни из самых частых. Эксперты МТС объяснили, почему это происходит, и дали простые советы, как продлить жизнь аккумулятору.
Три главные причины
Телефон может "садиться" по разным причинам, но чаще всего виноваты:
- Износ аккумулятора. Со временем батарея теряет емкость – это естественный процесс. Современные литий-ионные элементы рассчитаны примерно на 500 циклов зарядки. Через пару лет даже при бережном обращении они начинают держать заряд хуже, и в итоге батарею приходится менять.
- Особенности использования. Даже новый аккумулятор быстро "тает", если смартфон работает на пределе. Энергоемкие игры, приложения для фото и видео, навигация, постоянный интернет и фоновые процессы сильно нагружают систему. Проверить, какие программы потребляют больше всего энергии, можно в разделе "Батарея" в настройках – возможно, часть из них можно заменить на менее энергопотребляемые аналоги.
- Температурный режим. Холод и жара одинаково вредят батарее. При низких температурах смартфон разряжается быстрее, а при высоких – изнашивается. Зимой стоит прятать устройство в карман или сумку, а летом – не оставлять на солнце и особенно в салоне автомобиля.
Как продлить работу телефона
Чтобы телефон дольше держал заряд, достаточно соблюдать несколько простых правил:
- уменьшите яркость экрана – это главный потребитель энергии. Автоматическая регулировка поможет сэкономить заряд;
- отключайте ненужные функции. Wi-Fi*, Bluetooth* и геолокацию включайте только при необходимости;
- закрывайте фоновые приложения. Даже "бездействуя", они продолжают расходовать заряд;
- обновляйте программное обеспечение. Свежие версии системы часто оптимизируют энергопотребление;
- отключите автозагрузку и автообновление. Постоянные обновления "съедают" заряд и трафик;
- отключите ненужные уведомления, которые вызывают частые включения экрана и расходуют заряд батареи;
- используйте темную тему. На светодиодных экранах это снижает энергопотребление;
- не оставляйте телефон на зарядке всю ночь. Лучше отключить питание, когда заряд достигнет 100%;
- не допускайте полной разрядки – подзаряжайте телефон при 10–20%.
Пора менять батарею
Замена аккумулятора имеет смысл, если устройство в целом работает исправно. Но если есть и другие проблемы – трещины, "зависания", устаревшая модель – рациональнее купить новый смартфон.
При замене важно обращаться в проверенный сервис. Используйте только оригинальные или сертифицированные аккумуляторы – это продлит срок службы устройства и снизит риск поломки. Требуйте гарантию на выполненную работу и тестирования после замены.
*Wi-Fi ("Вай-Фай"); Bluetooth ("Блютуз")
