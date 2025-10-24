Пернатая гостья. Сова приземлилась на подоконник жительницы Барнаула
Птица спокойно сидела и не проявляла страха перед людьми
24 октября 2025, 13:30, ИА Амител
В Барнауле на подоконник к местной жительнице ночью прилетела сова. Неожиданную гостью заметила Татьяна, живущая в Северном Власихинском проезде, 108. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.
Птица спокойно сидела на подоконнике и не проявляла страха перед людьми. После короткой передышки сова улетела прочь.
Ранее в Нагорном парке очевидцы сняли на видео лису, играющую со своей добычей. На кадрах видно, как рыжая хищница увлеченно гоняет пойманную мышку, которая безуспешно пытается спастись.
14:20:56 24-10-2025
Ну как это приземлилась? У них подоконник не земляной же! Это она приподококнулась. Ну на крайняк - совершила посадку )
15:08:42 24-10-2025
Гость (14:20:56 24-10-2025) Ну как это приземлилась? У них подоконник не земляной же! Эт... В вашем дурдоме сегодня дверь забыли закрыть ?
14:31:16 24-10-2025
какой-то исход диких животных из леса к людям по всей стране. природа восстает?
18:30:37 25-10-2025
ну почему она не прилетела ко мне? эх...