Пернатая гостья. Сова приземлилась на подоконник жительницы Барнаула

Птица спокойно сидела и не проявляла страха перед людьми

24 октября 2025, 13:30, ИА Амител

В Барнауле на подоконник к местной жительнице ночью прилетела сова. Неожиданную гостью заметила Татьяна, живущая в Северном Власихинском проезде, 108. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

Птица спокойно сидела на подоконнике и не проявляла страха перед людьми. После короткой передышки сова улетела прочь.

