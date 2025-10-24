НОВОСТИОбщество

Пернатая гостья. Сова приземлилась на подоконник жительницы Барнаула

Птица спокойно сидела и не проявляла страха перед людьми

24 октября 2025, 13:30, ИА Амител

В Барнауле на подоконник к местной жительнице ночью прилетела сова. Неожиданную гостью заметила Татьяна, живущая в Северном Власихинском проезде, 108. Об этом сообщает Telegram-канал Barnaul 22.

Птица спокойно сидела на подоконнике и не проявляла страха перед людьми. После короткой передышки сова улетела прочь.

Ранее в Нагорном парке очевидцы сняли на видео лису, играющую со своей добычей. На кадрах видно, как рыжая хищница увлеченно гоняет пойманную мышку, которая безуспешно пытается спастись.

Барнаул Птицы

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

14:20:56 24-10-2025

Ну как это приземлилась? У них подоконник не земляной же! Это она приподококнулась. Ну на крайняк - совершила посадку )

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:42 24-10-2025

Гость (14:20:56 24-10-2025) Ну как это приземлилась? У них подоконник не земляной же! Эт... В вашем дурдоме сегодня дверь забыли закрыть ?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:16 24-10-2025

какой-то исход диких животных из леса к людям по всей стране. природа восстает?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

18:30:37 25-10-2025

ну почему она не прилетела ко мне? эх...

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров