"Подарки", "скидки" и "налоговая". Какие новые схемы используют мошенники

Эксперты МТС разобрали неочевидные способы обмана

24 марта 2026, 15:00, ИА Амител

Телефонный звонок от мошенника / Изображение создано в promli.com / amic.ru

Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана и все чаще используют эмоциональное давление и доверие людей. Эксперты МТС разобрали свежие схемы и объяснили, как не потерять деньги и доступ к своим аккаунтам.

Подарки и выгодные предложения

Одна из новых схем связана с "подарком". Человеку звонят якобы от курьерской службы и сообщают о сюрпризе от знакомого. При этом имя отправителя не называют, но просят продиктовать код из СМС для "подтверждения доставки". На практике этот код дает доступ к личным сервисам — от банков до "Госуслуг".

Еще один сценарий — предложения техники по низкой цене. Злоумышленники представляются сотрудниками крупных магазинов и рассказывают о нераспроданных товарах или заказах, которые не выкупили другие покупатели. Чтобы оформить бронь, просят назвать код из сообщения. После этого человек может лишиться денег или персональных данных.

Эксперты советуют не поддаваться любопытству и проверять информацию. Курьеры не запрашивают коды, а реальные компании не требуют такие данные по телефону.

Давление и многоступенчатые схемы

Еще одна схема строится на запугивании. Человеку звонят якобы из налоговой и сообщают о необходимости срочно прийти на прием. В разговоре могут упоминать нарушения и возможные последствия. Для записи просят подтвердить данные кодом из СМС.

Также злоумышленники используют сложные сценарии в несколько этапов. Сначала они представляются сотрудниками различных служб и просят уточнить личные данные, например номер паспорта. Позже поступает новый звонок — уже якобы от правоохранителей. Человеку сообщают, что он нарушил закон, и предлагают "решить вопрос" за деньги. В итоге жертва сама передает наличные средства мошенникам.

Помните: сотрудники банков, операторов и государственных органов не запрашивают коды из СМС и персональные данные по телефону. Важно сохранять спокойствие и не принимать решения под давлением.

Если разговор вызывает сомнения, лучше прекратить его и самостоятельно обратиться в организацию через официальные каналы. Спешка и угрозы — один из главных признаков мошенничества.