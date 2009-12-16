16 декабря 2009, 16:45, ИА Амител

Подозреваемых в ограблении барнаульского ювелирного салона "Золото" задержали в Томске, - там двое молодых людей тоже ограбили ювелирный магазин, -сообщает сегодня, 16 декабря, информационная служба радиогруппы FM-Продакшн со ссылкой на УВД по Томской области.

Отмечается также, что в Томске грабители, надев медицинские маски и угрожая игрушечным пистолетом, двое парней 20 и 22 лет забрали 6 лотков с золотом и уехали на машине, в которой их ждал сообщник. Уже через час подозреваемых вместе с украденными украшениями задержали на квартире.

Задержанными оказались жители Кузбасса. Как говорит замначальника УВД по Томской области Андрей Ларионов, парни подозреваются в серии ограблений по всей Сибири. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания Томска. В ближайшее время их привезут в Барнаул для дачи показаний, сообщают в алтайском ГУВД.

Как уже сообщало ИА "Амител", в июле 2009 года трое неизвестных в масках ворвались в салон "Золото" на пересечении пр. Ленина и ул. Матросова и похитили ювелирные изделия. Оперативники подозревают, что парни причастны и к ограблению магазина на пересечении Ленина и Профинтерна. Тогда украли изделий на 40 миллионов.