Подразделение федерального Минобра подало судебный иск к барнаульской компании

Речь идет о взыскании двух миллионов рублей

14 октября 2025, 15:50, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Центр просветительских инициатив федерального Минпросвещения подал в суд на барнаульскую компанию "Учебный формат". Подразделение Минобра требует от барнаульцев два миллиона рублей. Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Алтайского края.

По мнению истца, компания "Учебный формат" нарушила его право на некие товарные знаки. Известно, что центру принадлежит символика конкурсов "Учитель года" и "Директор года". Кроме того, это логотип и, вероятно, название "Кванториум".

В судебных материалах не уточняется, что именно использовали барнаульцы. Учитывая размер исковых требований, речь может идти о большом перечне торговых знаков.

Компания "Учебный формат", судя по официальному сайту, поставляет оборудование для школ и детских садов: от мебели до игрушек и интерактивных товаров.

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Tingey Injury Law Firm

Барнаул суд

Avatar Picture
Гость

00:40:07 15-10-2025

а одна компания Барнаульская тоже сперла логотип у правительственной службы предсказания погоды GFS США и ничо - до сих пор его использует ! ка так ?!

