В Барнауле пьяный 15-летний подросток избил до слепоты посетителя бара

Уголовное дело передали на рассмотрение суда

15 января 2026, 11:30, ИА Амител

Следователь СКР / Фото: СКР России / https://sledcom.ru/

В Барнауле перед судом предстанет подросток, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью посетителю бара. Об этом сообщили в пресс‑службе СУ СК России по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в конце июля 2025 года. 15‑летний юноша вместе с друзьями находился в одном из баров города, где употреблял спиртные напитки. Ночью между ним и другим посетителем заведения возник конфликт. Подросток нанес мужчине несколько ударов по лицу.

«Потерпевший получил контузию глаза, которая привела к потере зрения. Пострадавший подал гражданский иск о возмещении вреда на сумму свыше 10 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее значительную утрату трудоспособности, не менее одной трети, и возможное неизгладимое обезображивание лица.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, обвинительное заключение утверждено, а материалы переданы в суд.

Кроме того, по итогам проверки владельца и продавца бара привлекли к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему.

Накануне сообщалось, что 17-летняя девушка и ее знакомый погибли при пожаре в частном доме в Павловске.