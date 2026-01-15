В Барнауле пьяный 15-летний подросток избил до слепоты посетителя бара
Уголовное дело передали на рассмотрение суда
15 января 2026, 11:30, ИА Амител
В Барнауле перед судом предстанет подросток, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью посетителю бара. Об этом сообщили в пресс‑службе СУ СК России по региону.
По данным следствия, инцидент произошел в конце июля 2025 года. 15‑летний юноша вместе с друзьями находился в одном из баров города, где употреблял спиртные напитки. Ночью между ним и другим посетителем заведения возник конфликт. Подросток нанес мужчине несколько ударов по лицу.
«Потерпевший получил контузию глаза, которая привела к потере зрения. Пострадавший подал гражданский иск о возмещении вреда на сумму свыше 10 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее значительную утрату трудоспособности, не менее одной трети, и возможное неизгладимое обезображивание лица.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу, обвинительное заключение утверждено, а материалы переданы в суд.
Кроме того, по итогам проверки владельца и продавца бара привлекли к административной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетнему.
12:07:02 15-01-2026
Продавца бара привлекли к админответственности за продажу алкашки малолеткам... Закрывать эти тошниловки...
12:15:08 15-01-2026
Гость (12:07:02 15-01-2026) Продавца бара привлекли к админответственности за продажу ал... Предлагаешь тиранить малый бизнес? Чего там про мытарей задвигали?
13:48:16 15-01-2026
Гость (12:07:02 15-01-2026) Продавца бара привлекли к админответственности за продажу ал... А папашку с мамашкой привлекли за ненадлежащий контроль за диточкой?) А вот если бы эту самую диточку из автобуса высадили, вот бы вой здесь поднялся!!!
14:28:00 15-01-2026
Гость (13:48:16 15-01-2026) А папашку с мамашкой привлекли за ненадлежащий контроль за д... он старше 14 лет!!
15:22:51 15-01-2026
Гость (14:28:00 15-01-2026) он старше 14 лет!!... он - несовершеннолетний! Шляться везде один он уже может, но в случае чего, за его проделки родители отвечают.
12:14:43 15-01-2026
Давно пора ужесточать наказание за рукоприкладство. В Корее не бьют, а орут - штрафы громадные. У нас же избиения ежедневно, повсеместно и безнаказано. На маркетплейсах, в подъездах, в автобусах, в школах, на дорогах из-за дтп, из-за дележа парковок. В каждой кафешке можно стену памяти забитых до смерти и инвалидности создавать.
14:16:51 15-01-2026
Гость (12:14:43 15-01-2026) Давно пора ужесточать наказание за рукоприкладство. В Корее ... Так наоборот, "декриминализировали"! Несколько лет назад отменили уголовное наказание за избиение! Если раньше муж изобьет жену, получал срок, то теперь ему практически можно на законных основаниях, ничего не будет! С несовершеннолетних совсем нет спроса! Физически крепкие собираются стаями и безнаказанно избивают взрослых для создания видеоконтента.
13:24:01 15-01-2026
не в бочке ли произошло?
14:40:43 15-01-2026
Пусть теперь "подросток" пожизненно возмещает ослепшему пенсион
14:45:29 15-01-2026
Гость (14:40:43 15-01-2026) Пусть теперь "подросток" пожизненно возмещает ослепшему пенс... Можно преступника целиком на органы сдать, а вырученные деньги отдать пострадавшему.