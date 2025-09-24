Стали известны подробности гибели мужчины, сбитого поездом в Первомайском районе
Пострадавший скончался на месте происшествия
24 сентября 2025, 13:30, ИА Амител
В Алтайском крае проводится проверка по факту гибели мужчины на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Трагедия произошла утром 23 сентября около 9 часов на 27-м километре станции Укладочный в Первомайском районе. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.
Следователи барнаульского отдела на транспорте начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").
В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления обстоятельств произошедшего.
13:38:05 24-09-2025
А подробности-то где?
13:50:09 24-09-2025
Гость (13:38:05 24-09-2025) А подробности-то где?... Читай внимательно: "Стали известны подробности" - где написано что подробности стали известны именно тебе?
14:59:01 24-09-2025
Ну теперь то все сразу стало понятно...а я то уж подумал((