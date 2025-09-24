НОВОСТИПроисшествия

Стали известны подробности гибели мужчины, сбитого поездом в Первомайском районе

Пострадавший скончался на месте происшествия

24 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru
В Алтайском крае проводится проверка по факту гибели мужчины на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Трагедия произошла утром 23 сентября около 9 часов на 27-м километре станции Укладочный в Первомайском районе. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

Следователи барнаульского отдела на транспорте начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее ДТП с участием автомобиля и грузового поезда произошло в Барнауле.

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:38:05 24-09-2025

А подробности-то где?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:09 24-09-2025

Гость (13:38:05 24-09-2025) А подробности-то где?... Читай внимательно: "Стали известны подробности" - где написано что подробности стали известны именно тебе?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:59:01 24-09-2025

Ну теперь то все сразу стало понятно...а я то уж подумал((

  6 Нравится
Ответить
