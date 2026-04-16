Полицейский погиб при задержании преступника в Оренбургской области

Злоумышленник скрылся

16 апреля 2026, 23:11, ИА Амител

Сотрудник полиции на службе / Фото: amic.ru
В Оренбургской области один полицейский погиб, еще трое пострадали при задержании преступника, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Мужчина, которого задерживали полицейские, находится в федеральном розыске. Увидев правоохранителей, преступник начал стрелять по ним из огнестрельного оружия.

«Злоумышленник скрылся, его разыскивают», — пишет агентство.

По данным МВД, открывший огонь мужчина может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием. Он передвигался на грузовом автомобиле.

Комментарии 2

Гость

09:34:12 17-04-2026

Это че за боевик, четверых положил и скрылся

Гость

10:09:35 17-04-2026

Гость (09:34:12 17-04-2026) Это че за боевик, четверых положил и скрылся... Внезапность.
Если драка неизбежна - бей первым (с) мифы Питера

