Полина Лурье впервые прокомментировала решение Верховного суда по квартире Долиной
В эфире "Пусть говорят" покупательница заявила, что планирует сделать в квартире ремонт и въехать с детьми
18 декабря 2025, 08:45, ИА Амител
Покупательница спорной квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье впервые публично высказалась после победы в Верховном суде. В эфире передачи "Пусть говорят" она поблагодарила всех за поддержку и рассказала о своих планах, пишет РБК.
«Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады и отмечаем важный для нас день – победу. Конечно, я очень рада», – сказала Лурье.
Она подтвердила, что хочет жить в этой квартире с детьми и планирует полностью ее переделать:
«Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи... Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле».
Женщина надеется въехать в ближайшее время и даже пообещала пригласить журналистов на новоселье.
Напомним, 16 декабря Верховный суд РФ окончательно подтвердил право собственности Лурье на квартиру в Хамовниках, отменив все предыдущие судебные решения в пользу Долиной. Суд также постановил, что певица находится в квартире незаконно, и если она добровольно не покинет ее, будет рассмотрен вопрос о принудительном выселении.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко, также присутствовавшая в студии, эмоционально прокомментировала победу:
«За 35 лет работы своей заплакала в первый раз. От эмоций, от победы».
После этого вердикта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о необходимости обсудить компетентность судей, которые ранее выносили решения в пользу Долиной.
Напомним, Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье в июне 2024 года, но затем подала иск о признании сделки недействительной, объяснив, что стала жертвой мошенников. Четверо подозреваемых по этому уголовному делу уже осуждены.
09:47:29 18-12-2025
Наконец то старуху Шапокляк выгнали на улицу.
10:12:38 18-12-2025
компетентность судей по всей россии требует внимания
подняли им зп рассчитывая на обьективную работу в итоге берут , ничего не боятся
долина как пример , явно же проплатили
18:38:27 18-12-2025
Гость (10:12:38 18-12-2025) компетентность судей по всей россии требует внимания по... Похоже, суды первых инстанций получили медицинские заключения о здоровье Долиной и стали проводить закрытые заседания, чтобы диагноз пожилого известного человека не стал достоянием широкой общественности. Приняли решение оставить квартиру «бабке», а деньги взыскивать с мошенников в пользу покупателя. Тем более, что в родне покупателя несколько специалистов и даже компания, которые могут в силу специфики деятельности отследить путь денег, вычислить получателей. Возможно, у суда были подозрения в причастности покупателя к « обработке» продавца. Это если по справедливости.
Но семья развернула травлю, масштабы которой превосходят всё ранее происходящее. Я не помню такой агрессивной и слаженной организации, явно задействованы очень большие финансовые ресурсы. Что для меня свидетельство того, что с ними не всё чисто. Иначе добивались бы своего законным путем, без манипуляций.
10:49:01 18-12-2025
Вот тебе и Лурьев день
11:10:14 18-12-2025
Конечно победа, квартира досталась ей по сходной цене, сколько там писали подобные квартиры стоят 350-400 миллионов, а она всего за 112 купила, и возникает вопрос как заработала эта девушка в свои 35 такие миллионы, неужели бизнес в сфере недвижимости приносит ей такие доходы, очень сомнительная история с этой Луарье, но дело даже не в Долиной и Луарье, а в законах, всю эту пену в СМИ поняла Луарье, только поэтому я против нее, оказано давление на суд, прием нечистоплотный.
11:38:11 18-12-2025
Гость (11:10:14 18-12-2025) Конечно победа, квартира досталась ей по сходной цене, сколь... Лурье у нее фамилия, Лурье!!!! сто раз уже писали, чем девушка занимается. Если вы не можете такие деньги заработать, это не значит, что другие тоже не могут!
14:46:59 18-12-2025
Гость (11:38:11 18-12-2025) Лурье у нее фамилия, Лурье!!!! сто раз уже писали, чем девуш... Способы зарабатывания денег разные, бизнес в сфере недвижимости, это посредник между продавцом покупателем, в таком бизнесе нет таких высоких доходов.
11:42:26 18-12-2025
Гость (11:10:14 18-12-2025) Конечно победа, квартира досталась ей по сходной цене, сколь... ТО, что Вы не можете заработать 112 млн вовсе не говорит о том, что Лурье нечиста на руку. Это явления абсолютно разного порядка.
14:55:07 18-12-2025
Мимопроходящий (11:42:26 18-12-2025) ТО, что Вы не можете заработать 112 млн вовсе не говорит о т... А вы заработали к 30годам 112млн?
15:24:19 18-12-2025
Гость (14:55:07 18-12-2025) А вы заработали к 30годам 112млн? ...
А у вас папа владеет it компанией?
17:13:16 18-12-2025
Гость (15:24:19 18-12-2025) А у вас папа владеет it компанией?... То есть полагаете, что имея папу с айтикомпанией есть достаточно много возможностей организовать мошенническую атаку на пожилого человека, отнять деньги и жильё, путем мошеннических же технологий затравить , создать "общественное мнение", при помощи которого манипулировать судом?
15:16:20 18-12-2025
Мимопроходящий (11:42:26 18-12-2025) ТО, что Вы не можете заработать 112 млн вовсе не говорит о т... Объясните процесс прессовки. Я, если звонят мошенники, поговорю дляприкола и посылаю лесом. Мама (77 лет) просто кладет трубку. Пистолет держали у виска? За корпоратив по несколько миллионов брать ума хватает, а тут ее бедную обманули. Недавно 70 праздновала, не выглядела дурой.
22:01:40 18-12-2025
Пузырек (15:16:20 18-12-2025) Объясните процесс прессовки. Я, если звонят мошенники, погов... Вы РАЗГОВАРИВАЕТЕ с мошенниками? Поздравляю их, вы перспективная жертва, к вам найдут «ключик»!
12:10:04 18-12-2025
Интересно если когда-нибудь выяснится, что Лурье была связана с теми, кто Долину прессовал
18:41:24 18-12-2025
Скорее, выяснится, что Долина просто мошенница.