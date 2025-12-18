НОВОСТИОбщество

Полина Лурье впервые прокомментировала решение Верховного суда по квартире Долиной

В эфире "Пусть говорят" покупательница заявила, что планирует сделать в квартире ремонт и въехать с детьми

18 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Полина Лурье / Фото: Telegram-канал Baza
Полина Лурье / Фото: Telegram-канал Baza

Покупательница спорной квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье впервые публично высказалась после победы в Верховном суде. В эфире передачи "Пусть говорят" она поблагодарила всех за поддержку и рассказала о своих планах, пишет РБК.

«Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады и отмечаем важный для нас день – победу. Конечно, я очень рада», – сказала Лурье.

Она подтвердила, что хочет жить в этой квартире с детьми и планирует полностью ее переделать:

«Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи... Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле».

Женщина надеется въехать в ближайшее время и даже пообещала пригласить журналистов на новоселье.

Напомним, 16 декабря Верховный суд РФ окончательно подтвердил право собственности Лурье на квартиру в Хамовниках, отменив все предыдущие судебные решения в пользу Долиной. Суд также постановил, что певица находится в квартире незаконно, и если она добровольно не покинет ее, будет рассмотрен вопрос о принудительном выселении.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко, также присутствовавшая в студии, эмоционально прокомментировала победу:

«За 35 лет работы своей заплакала в первый раз. От эмоций, от победы».

После этого вердикта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о необходимости обсудить компетентность судей, которые ранее выносили решения в пользу Долиной.

Напомним, Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье в июне 2024 года, но затем подала иск о признании сделки недействительной, объяснив, что стала жертвой мошенников. Четверо подозреваемых по этому уголовному делу уже осуждены.

громкое дело

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

09:47:29 18-12-2025

Наконец то старуху Шапокляк выгнали на улицу.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:38 18-12-2025

компетентность судей по всей россии требует внимания
подняли им зп рассчитывая на обьективную работу в итоге берут , ничего не боятся
долина как пример , явно же проплатили

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:38:27 18-12-2025

Гость (10:12:38 18-12-2025) компетентность судей по всей россии требует внимания по... Похоже, суды первых инстанций получили медицинские заключения о здоровье Долиной и стали проводить закрытые заседания, чтобы диагноз пожилого известного человека не стал достоянием широкой общественности. Приняли решение оставить квартиру «бабке», а деньги взыскивать с мошенников в пользу покупателя. Тем более, что в родне покупателя несколько специалистов и даже компания, которые могут в силу специфики деятельности отследить путь денег, вычислить получателей. Возможно, у суда были подозрения в причастности покупателя к « обработке» продавца. Это если по справедливости.
Но семья развернула травлю, масштабы которой превосходят всё ранее происходящее. Я не помню такой агрессивной и слаженной организации, явно задействованы очень большие финансовые ресурсы. Что для меня свидетельство того, что с ними не всё чисто. Иначе добивались бы своего законным путем, без манипуляций.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:49:01 18-12-2025

Вот тебе и Лурьев день

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:14 18-12-2025

Конечно победа, квартира досталась ей по сходной цене, сколько там писали подобные квартиры стоят 350-400 миллионов, а она всего за 112 купила, и возникает вопрос как заработала эта девушка в свои 35 такие миллионы, неужели бизнес в сфере недвижимости приносит ей такие доходы, очень сомнительная история с этой Луарье, но дело даже не в Долиной и Луарье, а в законах, всю эту пену в СМИ поняла Луарье, только поэтому я против нее, оказано давление на суд, прием нечистоплотный.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:11 18-12-2025

Гость (11:10:14 18-12-2025) Конечно победа, квартира досталась ей по сходной цене, сколь... Лурье у нее фамилия, Лурье!!!! сто раз уже писали, чем девушка занимается. Если вы не можете такие деньги заработать, это не значит, что другие тоже не могут!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:59 18-12-2025

Гость (11:38:11 18-12-2025) Лурье у нее фамилия, Лурье!!!! сто раз уже писали, чем девуш... Способы зарабатывания денег разные, бизнес в сфере недвижимости, это посредник между продавцом покупателем, в таком бизнесе нет таких высоких доходов.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

11:42:26 18-12-2025

Гость (11:10:14 18-12-2025) Конечно победа, квартира досталась ей по сходной цене, сколь... ТО, что Вы не можете заработать 112 млн вовсе не говорит о том, что Лурье нечиста на руку. Это явления абсолютно разного порядка.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:55:07 18-12-2025

Мимопроходящий (11:42:26 18-12-2025) ТО, что Вы не можете заработать 112 млн вовсе не говорит о т... А вы заработали к 30годам 112млн?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:24:19 18-12-2025

Гость (14:55:07 18-12-2025) А вы заработали к 30годам 112млн? ...
А у вас папа владеет it компанией?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:13:16 18-12-2025

Гость (15:24:19 18-12-2025) А у вас папа владеет it компанией?... То есть полагаете, что имея папу с айтикомпанией есть достаточно много возможностей организовать мошенническую атаку на пожилого человека, отнять деньги и жильё, путем мошеннических же технологий затравить , создать "общественное мнение", при помощи которого манипулировать судом?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

15:16:20 18-12-2025

Мимопроходящий (11:42:26 18-12-2025) ТО, что Вы не можете заработать 112 млн вовсе не говорит о т... Объясните процесс прессовки. Я, если звонят мошенники, поговорю дляприкола и посылаю лесом. Мама (77 лет) просто кладет трубку. Пистолет держали у виска? За корпоратив по несколько миллионов брать ума хватает, а тут ее бедную обманули. Недавно 70 праздновала, не выглядела дурой.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:01:40 18-12-2025

Пузырек (15:16:20 18-12-2025) Объясните процесс прессовки. Я, если звонят мошенники, погов... Вы РАЗГОВАРИВАЕТЕ с мошенниками? Поздравляю их, вы перспективная жертва, к вам найдут «ключик»!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:04 18-12-2025

Интересно если когда-нибудь выяснится, что Лурье была связана с теми, кто Долину прессовал

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:41:24 18-12-2025

Скорее, выяснится, что Долина просто мошенница.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров