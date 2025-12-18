Полина Лурье впервые прокомментировала решение Верховного суда по квартире Долиной

В эфире "Пусть говорят" покупательница заявила, что планирует сделать в квартире ремонт и въехать с детьми

18 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Полина Лурье / Фото: Telegram-канал Baza

Покупательница спорной квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье впервые публично высказалась после победы в Верховном суде. В эфире передачи "Пусть говорят" она поблагодарила всех за поддержку и рассказала о своих планах, пишет РБК.

«Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады и отмечаем важный для нас день – победу. Конечно, я очень рада», – сказала Лурье.

Она подтвердила, что хочет жить в этой квартире с детьми и планирует полностью ее переделать:

«Я покупала эту квартиру для себя и для своей семьи... Я планирую пригласить дизайнера и сделать ремонт в более современном стиле».

Женщина надеется въехать в ближайшее время и даже пообещала пригласить журналистов на новоселье.

Напомним, 16 декабря Верховный суд РФ окончательно подтвердил право собственности Лурье на квартиру в Хамовниках, отменив все предыдущие судебные решения в пользу Долиной. Суд также постановил, что певица находится в квартире незаконно, и если она добровольно не покинет ее, будет рассмотрен вопрос о принудительном выселении.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко, также присутствовавшая в студии, эмоционально прокомментировала победу:

«За 35 лет работы своей заплакала в первый раз. От эмоций, от победы».

После этого вердикта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о необходимости обсудить компетентность судей, которые ранее выносили решения в пользу Долиной.

Напомним, Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье в июне 2024 года, но затем подала иск о признании сделки недействительной, объяснив, что стала жертвой мошенников. Четверо подозреваемых по этому уголовному делу уже осуждены.