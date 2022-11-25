«Единая Россия»: новые регионы РФ подадут заявки на капремонт школ

Итоги реализации программы капремонта школ в 2022 году и планы на 2023 год обсудили на совместном ВКС «Единой России» и Минпросвещения, сообщает сайт партии ER.ru.

«Уже 1100 зданий отремонтировано. Фактически это новые общеобразовательные учреждения. На высвобожденные средства — 15 млрд рублей — было отремонтировано ещё 600 школ. Отдельно хотел бы отметить Калмыкию, Удмуртию и Тульскую область, где в пяти зданиях школ не завершены капитальные ремонты. Прошу депутатов, определённых „Единой Россией“ кураторами этих объектов, проконтролировать завершение ремонтных работ на этих объектах», — сказал министр просвещения Сергей Кравцов, открывая совещание.

Cекретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил ещё ряд отстающих регионов. Это Забайкальский край, Курская, Новосибирская и Псковская области.

«По каждому объекту в этих регионах закреплённые депутаты в ручном режиме ведут работу. Мы на постоянной связи с главами. Уверен, до конца года все работы по объектам будут завершены. И нужно индивидуально разбираться в причинах задержек», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он обратился к министру с просьбой составить реестр подрядчиков, которые не справились с выполнением программы и нарушили сроки сдачи объектов, чтобы больше не допускать их к конкурсным процедурам.

В 2023 году ремонт ждёт более 1,5 тыс. школ по всей стране, в том числе и на новых территориях: Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Здания заведений там не ремонтировали долгие годы, а с начала СВО многие из них пострадали от обстрелов ВСУ.

«Очень важно, чтобы наши новые региональные отделения активно включились в сбор заявок на следующий год, в расчёт потребностей по школам, требующим ремонта. Уверен, что федеральное министерство и в целом правительство эти заявки оперативно рассмотрит, поддержит и примет к исполнению», — сказал Андрей Турчак.

Также по инициативе ЕР со следующего года сэкономленные бюджетные средства могут быть направлены на дополнительные капремонты школ.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что партия оказывает серьёзную поддержку в реализации программы и она стала действительно народной.

«Программа капитальных ремонтов входит в народную программу „Единой России“ и стала народной в прямом смысле этого слова. Потому что и родители, и дети участвовали в дизайнерских проектах и контролировали работы на всех этапах. Такой программы нет ни в одной стране мира», — сказал министр.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу и была инициирована президентом на Съезде партии в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.

«Алтайский край стали одним из немногих регионов, где взялись за капитальный ремонт сразу нескольких десятков школ, понимая, что трудности будут. Благодаря этому решению сегодня мы имеем 33 обновлённые школы в Барнауле и малых сёлах края. Ещё 10 школ будут отремонтированы в следующем году. Всего на реализацию федеральной программы „Модернизация школьных систем образования“ Алтайскому краю на два года выделена беспрецедентная сумма — более 2 млрд рублей», — рассказала координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» в Алтайском крае Марина Понкрашева.

По её словам, капремонт проходит под контролем ЕР и родительской общественности. И действительно видно комплексный подход к созданию комфортных условий для детей и педагогов. Это не только новые стены, кровли, инженерные коммуникации, пищеблоки. В школах появляются новая мебель, оборудование, компьютерная техника, методические материалы. К тому же в рамках модернизации школьных систем образования алтайские педагоги проходят курсы повышения квалификации, подчеркнула Понкрашева.