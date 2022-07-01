Экс-госсекретарь США Киссинджер назвал три способа решения кризиса на Украине

Украинский кризис может закончиться тремя разными способами, заявил в интервью журналу Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. По его словам, первый сценарий подразумевает контроль России над Донбассом, а также над «полосой земли вдоль Чёрного моря», что может считаться «победой для Москвы».

По другому сценарию Россию попытаются «вытеснить» из Крыма. По мнению Киссинджера, это может вызвать эскалацию конфликта. Третий сценарий, предположил собеседник издания, предусматривает возврат к ситуации до 24 февраля.

«Нерешённые вопросы можно будет обсудить на переговорах. Ситуация, вероятно, будет заморожена на некоторое время», — сказал он.