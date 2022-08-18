Главы стран ЕС обсудят возможность сокращения выдачи шенгенских виз россиянам

Главы МИД Европейского союза 31 августа обсудят возможности изменения шенгенского визового кодекса для сокращения выдачи виз гражданам России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Речь может идти о «значительном сокращении» всеми государствами Евросоюза количества выдаваемых гражданам России шенгенских виз будет обсуждаться на предстоящем «гимнихе».

По словам источника, сейчас шенгенский кодекс не допускает полного прекращения выдачи шенгенских виз по национальному признаку. Поэтому в рамках встречи главы МИД обсудят не только изменение кодекса, но и возможные согласованные действиях стран Евросоюза в рамках имеющихся у них сейчас национальных компетенций.