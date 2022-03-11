Госдума приняла закон о единых правилах электронного голосования

Госдума приняла закон о введении в России единых правил применения на выборах и референдумах дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщает ТАСС.

Закон предусматривает, что при проведении выборов и референдумов по решению избиркома голосование может проводиться в дистанционной электронной форме. Комиссия будет определять сроки проведения и используемые онлайн-системы. ЦИК решает, применят ли ДЭГ на федеральных выборах, также избирком определяет требования для электронных систем голосования. Зарегистрироваться для участия можно будет через специальный интернет-портал.

Когда избиратель проголосовал, повторное голосование не допускается — бюллетень на избирательном участке не выдадут. Техническими средствами для участия в ДЭГ можно пользоваться только в специальном помещении для голосования или ином помещении при особом установленном порядке.