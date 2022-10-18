Илон Маск указал на важность Крыма для нацбезопасности России

Крым имеет ключевое значение для безопасности России, заявил самый богатый человек в мире, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

По словам бизнесмена, полуостров «абсолютно точно рассматривается Россией как ключевая её часть».

«Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, так как это южная военно-морская база. С её точки зрения потеря Крыма — это то же самое, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора», — написал он в Twitter.

Маск также пофантазировал на тему того, что будет, если НАТО победит РФ. По его мнению, в таком случае Москва применит ядерное оружие, на что альянс ответит тем же самым, «и цивилизации придёт конец».

В начале октября Илон Маск предложил своё решение конфликта на Украине и вызвал тем самым шквал критики в свой адрес.