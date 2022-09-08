Сообщения о смерти Елизаветы II оказались фейком

Сообщение о смерти Елизаветы II оказалось фейком. Информацию о кончине британской королевы распространили с аккаунта, который визуально копировал внешний вид аккаунта газеты The Guardian.

Напомним, что 8 сентября стало известно, что врачи озаботились ухудшением здоровья 96-летней британской королевы. Сейчас она находится под наблюдением врачей в замке Балморал в Шотландии. Туда же выехали все дети Елизаветы II, в том числе и герцог Гарри со своей супругой Меган Маркл.

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Общество Состояние здоровья Елизаветы II ухудшилось

У Букингемского дворца собираются люди, а телеканал BBC изменил эфирную сетку вещания и регулярно публикует сообщения о состоянии 96-летнего монарха.

Отмечается, что замок Балморал — долгое время был одним из самых любимых мест королевы. Как сообщает BBC, придворные говорят, что она никогда не была счастливее, чем находясь там.