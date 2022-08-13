Литва выступила за то, чтобы запретить россиянам въезд в страны ЕС

Ограничения на въезд в страны Евросоюза для граждан России окажутся эффективнее, если будут утверждены на уровне сообщества. Эту идею поддержали представители МИД Литвы.

В ведомстве добавили, что они выступают за последовательное применение санкций «использующим [на международной арене] агрессивные действия».

Представители МИД добавили, что считают действия Эстонии похожими на то, что делает Литва.

Ранее сообщалось, что власти Эстонии приняли решение, в соответствии с которым гражданам РФ, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, будет закрыт въезд в страну.