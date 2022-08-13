Литва выступила за то, чтобы запретить россиянам въезд в страны ЕС
Власти заявили, что санкции будут эффективнее, если их примут на уровне общества
14 августа 2022, 06:47, Илья Звягинцев
Ограничения на въезд в страны Евросоюза для граждан России окажутся эффективнее, если будут утверждены на уровне сообщества. Эту идею поддержали представители МИД Литвы.
В ведомстве добавили, что они выступают за последовательное применение санкций «использующим [на международной арене] агрессивные действия».
Представители МИД добавили, что считают действия Эстонии похожими на то, что делает Литва.
Ранее сообщалось, что власти Эстонии приняли решение, в соответствии с которым гражданам РФ, имеющим выданную республикой шенгенскую визу, будет закрыт въезд в страну.
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