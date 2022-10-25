Президент Франции Эммануэль Макрон призвал США сесть за стол переговоров для урегулирования ситуации на Украине. Его слова передает издание Point.

«Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине», — сказал Макрон в ходе своего визита в Ватикан.

Президент Франции призвал папу римского позвонить президенту США Джо Байдену и президенту России Владимиру Путину, чтобы стороны возобновили переговоры по урегулированию конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, почему Владимир Путин редко разговаривает с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.